Переправе потребовался срочный ремонт
Вечером 6 августа в Прибайкальском районе временно закрыли паромную переправу. Это сделали для проведения срочного ремонта, говорится в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».
Вскоре сооружение вновь заработало. Ранее эта же переправа простаивала две недели – 11 июля её закрыли из-за подъёма Селенги ради безопасности пассажиров и автотранспорта.
Паром заработал, как только главный приток Байкала пошёл на спад. Всего в Бурятии четыре таких переправы: Усть-Чикойская через реку Чикой на автодороге Стрелка – Подлопатки, Татауровская через Селенгу на региональной трассе Татаурово – Острог и Лесовозная через эту же реку. Две последних находятся в Прибайкальском районе. А четвёртая – Усть-Муйская – расположена на реке Муя.
В районе Бурятии пришлось экстренно закрыть паром
Общество, Фото:
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