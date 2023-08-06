В пригородном селе Бурятии змея подобралась к жилому дому и перепугала людей



Жители села Иволгинск забили тревогу из-за змеи, которую встретили возле жилого дома. Они заявили, что это якобы была гадюка и поинтересовались в группе «Иволга-инфо.24/7», куда обращаться в таких случаях.



Старший научный сотрудник лаборатории геологии кайнозоя Геологического института СО РАН Наталья Щепина пояснила: на снимке, который прислали сельчане, вовсе не гадюка, а узорчатый полоз. Он не ядовитый и не представляет опасности для людей. К тому же это пресмыкающееся редкое – занесено в Красную книгу.



- Длина змеи достигает 120 сантиметров. В Иволгинском районе чаще встречается в сёлах Сужа и Нур-Селение. Обычно полозы обитают в норках рядом с рекой и охотятся на мышей и насекомых, – цитирует Наталью Щепину «Иволга-инфо.24/7». – Достаточно пошуметь, потоптать – и они уйдут, потому что сами нас боятся. Можно насадить полоза на палку, положить в мешок и выпустить на природу.



Кроме того, в Иволгинском районе есть щитомордники. Голова у них несколько треугольная, поскольку есть ядовитые железы, а вот у полозов она плавно переходит в туловище. «Щитомордники больше тяготеют к лесу, а полозы – по Селенге чаще», – добавила научный сотрудник СО РАН.



Специалисты просят ни в коем случае не убивать и не калечить рептилий. Во-первых, ни одно живое существо не заслуживает такого отношения. А во-вторых, змеи питаются грызунами, которые не только наносят серьёзный ущерб сельскому хозяйству и домашним припасам, но и могут переносить инфекции. Ни одно ползучее создание не нападёт на человека первым и не будет его преследовать. Самый верный способ избежать укуса – просто мирно разойтись.



Лучше не трогать пресмыкающееся руками и хватать его. Не стоит перемещаться бесшумно – наоборот, услышав ваши шаги, змея уползёт. И, конечно, не стоит совать руки в скалистые щели, заросли густой травы, под коряги и развалины. Ночью и в сумерках надо быть максимально осторожными – большинство змей наиболее активны именно в это время суток.



Если вас всё-таки укусили, не следует паниковать – бывает, что яд змея просто впрыскивает в толщу одежды. Если его капли остались на коже, аккуратно и быстро удалите их. Необходимо принять любой антигистаминный препарат, чтобы избежать аллергического шока, приложить к месту укуса что-то холодное (например, бутылку или пакет с водой) и обратиться в ближайшее медучреждение.



Употребляйте больше жидкости. Подойдёт обильное тёплое и сладкое питьё – к примеру, некрепкий чай. От кофе и энергетиков лучше отказаться, поскольку они разгоняют кровь, и яд распространяется быстрее.



А вот прижигать и разрезать место укуса и накладывать жгут нельзя: на конечность и так действует яд и если нарушить кровоснабжение, она может омертветь за несколько минут. После снятия жгута продукты распада отравят организм намного сильнее. Не прикладывайте к ране траву и землю – занесёте столбняк.