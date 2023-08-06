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Ненастье в Бурятии задержится ещё на день

Ненастье в Бурятии задержится ещё на день
Общество,  Фото:Pixabay.com
В республике пообещали ливни, грозы и град

Ненастье в Бурятии продержится ещё один день. По данным Бурятского гидрометцентра, в воскресенье, 6-го и в понедельник, 7-го августа, в республике ожидаются кратковременные дожди с грозами и ливни. В некоторых районах обещают град.
 
Ночью 7-го числа столбик термометра будет колебаться от +12 до +17, местами – от +5 до +10. Днём воздух прогреется до +18, +23, кое-где – до +24, +29 градусов. Ветер восточный, 5-10 м/с с порывами до 14 м/с. 
 
Под конец июля синоптики дали краткий прогноз на третий месяц лета. Сообщалось, что он будет жарким и сухим, однако позже эту информацию подкорректировали  в Гидрометцентре России. Его научный руководитель Роман Вильфанд заявил ТАСС: Бурятию и ещё ряд регионов ждёт непривычно дождливый август.
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