Ненастье в Бурятии задержится ещё на день

В республике пообещали ливни, грозы и град
Ненастье в Бурятии продержится ещё один день. По данным Бурятского гидрометцентра, в воскресенье, 6-го и в понедельник, 7-го августа, в республике ожидаются кратковременные дожди с грозами и ливни. В некоторых районах обещают град.
Ночью 7-го числа столбик термометра будет колебаться от +12 до +17, местами – от +5 до +10. Днём воздух прогреется до +18, +23, кое-где – до +24, +29 градусов. Ветер восточный, 5-10 м/с с порывами до 14 м/с.
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