Ненастье в Бурятии задержится ещё на день



Ненастье в Бурятии продержится ещё один день. По данным Бурятского гидрометцентра, в воскресенье, 6-го и в понедельник, 7-го августа, в республике ожидаются кратковременные дожди с грозами и ливни. В некоторых районах обещают град.



Ночью 7-го числа столбик термометра будет колебаться от +12 до +17, местами – от +5 до +10. Днём воздух прогреется до +18, +23, кое-где – до +24, +29 градусов. Ветер восточный, 5-10 м/с с порывами до 14 м/с.