Прогноз погоды на август в Бурятии слегка подкорректировали

Российские синоптики пообещали в республике «избыток» осадков
Под конец июля в Бурятском гидрометцентре дали
краткий прогноз на третий месяц лета. Сообщалось, что средняя температура воздуха в августе будет примерно на 1°С, а на побережье Байкала – на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы. На юго-западе – около средних многолетних значений.
Синоптики заявили: осадков в большинстве районов выпадет меньше, чем обычно. Исключение – юго-западная часть республики и южное и среднее Прибайкалье, где, наоборот, ожидаются обильные дожди.
Однако сделанный ранее прогноз подкорректировали в Гидрометцентре России. Его научный руководитель Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что Бурятию и ещё ряд регионов ждёт непривычно дождливый август.
- Избыток осадков будет в Карелии, Мурманской, Ленинградской, Новгородской, Иркутской областях, Приморском крае, Бурятии и частично – в Забайкалье, на Сахалине и на Камчатке, – цитирует его издание.
Работу проводили совместно с московскими орнитологами
А в некоторых районах республики пообещали ливни и град
Российские синоптики пообещали в республике «избыток» осадков
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