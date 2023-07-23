В Бурятии пообещали жаркий и сухой август



В Бурятском гидрометцентре дали краткий прогноз на третий месяц лета. По данным синоптиков, средняя температура воздуха в августе будет примерно на 1°С, а на побережье Байкала – на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы. На юго-западе – около средних многолетних значений.



Осадков в большинстве районов выпадет меньше, чем обычно. Исключение – юго-западная часть республики и южное и среднее Прибайкалье. Там, наоборот, ожидаются обильные дожди.



Помимо официальных прогнозов, есть ещё и немало метких народных наблюдений, раскрывающих особенности последнего летнего месяца. Вот некоторые из них:



• Если в августе появился иней, зима будет ранней и студёной, а если погода в первую неделю устойчивая, то долгой и снежной

• Туман долго не рассеивается – к ясной погоде

• Много гроз в августе – к затяжной осени, если нет дождей – к тёплой и сухой

• Если на деревьях, особенно на берёзе, много жёлтых листьев, осень наступит рано

• Тёплый и сырой август – к урожаю грибов

• Если журавли в конце месяца собираются стаями и летят на юг, зима наступит рано

• Обилие ягод и орехов и мало грибов – зима выдастся снежной и суровой