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В Бурятии пообещали жаркий и сухой август

В Бурятии пообещали жаркий и сухой август
Общество,  Фото:Pixabay.com
Синоптики рассказали, каким будет последний месяц лета в республике

В Бурятском гидрометцентре дали краткий прогноз на третий месяц лета. По данным синоптиков, средняя температура воздуха в августе будет примерно на 1°С, а на побережье Байкала – на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы. На юго-западе – около средних многолетних значений.

Осадков в большинстве районов выпадет меньше, чем обычно. Исключение – юго-западная часть республики и южное и среднее Прибайкалье. Там, наоборот, ожидаются обильные дожди.

Помимо официальных прогнозов, есть ещё и немало метких народных наблюдений, раскрывающих особенности последнего летнего месяца. Вот некоторые из них:

• Если в августе появился иней, зима будет ранней и студёной, а если погода в первую неделю устойчивая, то долгой и снежной
• Туман долго не рассеивается – к ясной погоде
• Много гроз в августе – к затяжной осени, если нет дождей – к тёплой и сухой
• Если на деревьях, особенно на берёзе, много жёлтых листьев, осень наступит рано
• Тёплый и сырой август – к урожаю грибов
• Если журавли в конце месяца собираются стаями и летят на юг, зима наступит рано
• Обилие ягод и орехов и мало грибов – зима выдастся снежной и суровой
погода прогноз погоды лето

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