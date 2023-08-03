11 районов и 2 города Бурятии получат новые автобусы

В республику доставят 78 транспортных средств



13 муниципальных образований Бурятии получат новые автобусы. Среди них столица республики – Улан-Удэ и город Северобайкальск.



Как сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ, на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию в России под председательством зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина, было одобрено 45 заявок регионов на обновление автобусных парков за счёт специальных казначейских кредитов, в том числе заявка Бурятии. Всего в республику ожидается поставка 78 транспортных средств.



Благодаря специальному казначейскому кредиту на обновление автобусных парков Бурятии выделят 398 миллионов рублей. На эти средства муниципальные образования приобретут 7 автобусов среднего класса и 71 – малого. Автобусы будут курсировать по внутримуниципальным маршрутам.



Новые автобусы поступят в Бичурский (2 шт.), Джидинский (3 шт.), Заиграевский (5 шт.), Закаменский (2 шт.), Кабанский (10 шт.), Кяхтинский (3 шт.), Мухоршибирский (3 шт.), Северо-Байкальский (4 шт.), Селенгинский (11 шт.), Тункинский (3 шт.) и Хоринский (1 шт.) районы. Кроме того, автобусный парк обновят в городах Улан-Удэ и Северобайкальск, закупив 26 и 2 автобуса соответственно.



- В предыдущие годы мы закупали автобусы в Улан-Удэ, Муйский район, города Закаменск, Кяхту и Северобайкальск, однако в этом году новые автобусы поступят сразу в 13 муниципальных образований. Таким образом пассажиры получат возможность ездить в новых, чистых, комфортабельных автобусах, - отметил Александр Гоге министр по развитию транспорта, энергетики и дородного хозяйства Бурятии.



Напомним, за счёт участия республики в различных федеральных программах с 2019 года автобусный парк Улан-Удэ пополнился 15 трамвайными вагонами и 147 автобусами большой и средней вместимости. В этом году до 1 августа в рамках Дальневосточной субсидии в Улан-Удэ поступит ещё 14 новых автобусов. В 2020 году были закуплены 2 автобуса для Муйского района. В 2022 году - 9 автобусов для Кяхты, 3 – Северобайкальска, 2 - Закаменска.



