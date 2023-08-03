Путин вручил орден Мужества военному из Бурятии





В среду, 2 августа, в Екатерининском зале Кремля чествовали героев специальной военной операции (СВО) и выдающихся граждан России – врачей, медиков, деятелей культуры, науки, сельского хозяйства и промышленности. Высокие государственные награды им вручал лично глава государства Владимир Путин.Десять военнослужащих получили из рук президента звёзды Героев России. Ещё двоих удостоили этого звания посмертно. Награды Владимир Путин также передал вдовам офицеров.Военнослужащему 5-ой отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознамённой ордена Суворова бригады, старшине Валерию Хертухееву из Бурятии верховный главнокомандующий вручил орден Мужества. Президент повесил его нашему земляку на грудь.- Это заслуженная награда за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского, профессионального и служебного долга. Гордимся! – рассказал в соцсетях глава республики Алексей Цыденов.