Бурятские ламы приняли участие в освящении самой большой мраморной статуи Будды

Общество, Фото: Буддийская традиционная Сангха России

Церемония проходила в Мьянме



1 августа представители Буддийской традиционной Сангхи России приняли участие в освящении самой большой мраморной статуи Будды Шакьямуни. Открытие скульптуры, сидящего на троне Будды, и пагод состоялось в Мьянме.



Буддисты России направились в столицу Мьянмы – город Нейпьидо – по приглашению. На освящении присутствовали Дид Хамбо-лама Дагба Очиров, ширээтэ-лама дацана «Балдан Брэйбун» Бато Шареев, ректор Агинской Буддийской академии Чингиз лама Сультимов. Всего в церемонии приняли участие 1200 лам со всех стран, где исповедуют буддизм.



- Разместили нас по местам, всё чётко расписано, никакой суеты, суматохи, с зонтами встречают. Обувь обязательно оставляем в машине. С 6:00 начался молебен. Каждая страна-делегация читает молитвы по своим традициям: Камбоджа, Бангладеш, Непал, Индия, Шри-Ланка, Таиланд, Вьетнам, Лаос. Заканчивали сами бирманцы. Молебен завершился где-то через 2 часа. Все тысячи монахов совершили круг вокруг статуи. Затем зашли в большой красивый зал, рассадились по местам. Провели торжественное мероприятие: выступили глава государства, буддийские иерархии Мьянмы. Премьер-министр дал торжественный обед на 1200 персон. Во время обеда на наш стол неожиданно подошёл сам премьер. Спросил про наши впечатления, пожелал удачи, - поделился Чингиз лама Сультимов.



Комплекс площадью 93 гектара, центром которого стала скульптура, расположен на холме Тепхью в районе Деккинатири столичной территории Нейпьидо. Руки сидящего Будды сложены в мудру Бхумипхасса (Бхумиспарша), напоминающую о том, что он взял землю в свидетели, когда во время размышлений под деревом Бодхи ему удалось разрешить проблему прекращения страданий. Мудра также может олицетворять победу Будды над демоном-искусителем Марой.



Высота скульптуры – 19 метров, общий вес – 1782 тонны. Высота трона – 5,5 метров, вес - 3510 тонн. Общая высота сидящего на троне Будды составляет более 24,5 метров, и это самая высокая в мире статуя сидящего Будды.



До церемонии ламы Сангхи посетили буддийские святыни: пагоду Ше Дагон, где находится 7 волос Будды Шакьямуни, пагоду Сайдо, где хранится зуб Будды, пагоду Будда Дхан, внутри которой находится один волос Будды Шакьямуни. Поклонились Будде в позе льва («Лежащий Будда»).



Как сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России, в Мьянме проживают более 135 национальностей, население – около 50 миллионов человек. Большинство из них бирманцы. Государственная религия - буддизм.



- Люди очень верующие. Много пагод, дацанов. Приходят с семьями, группами, все в национальных одеяниях, - добавил Чингиз лама.

