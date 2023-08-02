Жительница Бурятии вышла замуж за земляка после знакомства в московском военном госпитале





На официальной странице представительства во «ВКонтакте» опубликовали фото молодожёнов, которые держат в руках свидетельство о заключении брака.



- Искренне поздравляем новобрачных и желаем им счастья, здоровья и благополучия! – отметили в полпредстве.



Этой романтической историей поделились накануне в полномочном представительстве Бурятии при президенте России. Наша землячка Светлана из Заиграевского района вместе с другими жительницами республики не раз бывала в военном госпитале в Москве – помогала ухаживать за бойцами, получившими ранения на спецоперации.Именно там Светлана встретила свою вторую половинку – военнослужащего из Бурятии. Недавно они связали себя узами Гименея.