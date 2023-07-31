В Туве сняли карантин по сибирской язве

Очаг заболевания располагался на территории Барун-Хемчикского района



Ввиду завершения всех эпизоотических мероприятий и отсутствия восприимчивых к возбудителю сибирской язвы животных в очаге вспышки этого опасного инфекционного заболевания, выявленного в конце июня в местечке «Даг-Арты» села Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского района Тувы, ограничительные меры на данной территории решено прекратить, сообщили в службе ветеринарии РТ.



Напомним, что заражение сибирской язвой было установлено у 24-летнего жителя села Бижиктиг-Хая, который на чабанской стоянке в местечке Даг-Арты вблизи населённого пункта 26 июня произвёл забой лошади. 28 июня молодой человек обратился в медицинскую организацию по месту жительства и был госпитализирован с признаками заболевания. Анализ его крови и биологических материалов забитого им скота подтвердили наличие в них возбудителя сибирской язвы.



Позднее заболевание было диагностировано у ещё четырёх жителей указанного села. Все заражённые были госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу, прошли курс лечения и в связи с выздоровлением были выписаны 20 июля.



В министерстве здравоохранения уточнили, что переболевшие сибирской язвой будут находиться под наблюдением инфекционистов ещё в течение трех месяцев.



На территории села Бижиктиг-Хая с 1 июля был развернут оперативный штаб, были проведены регламентные эпизоотические мероприятия по локации и ликвидации очага заражения. Были осмотрены и опрошены все жители близлежащих чабанских стоянок и села Бижиктиг-Хая, где проживает 332 человек, в том числе 228 взрослых. Проведена экстренная вакцинация 156 человек. Антибактериальные препараты получили 280 человек.



Для оценки ситуации по вспышке сибирской язвы и оказания методической помощи тувинским коллегам, 12 июля в республику прибыла группа врачей-инфекционистов под руководством главного внештатного инфекциониста по Сибирскому федеральному округу и главного врача Иркутской областной инфекционной больницы Владимира Хабудаева.



По итогам анализа ситуации эксперты дали рекомендации по проведению среди населения широкого информирования о последствиях сибирской язвы для здоровья и жизни людей. Необходимо напомнить, что это очень устойчивая во внешней среде и особо-опасная инфекция, которая даёт 100 процентную летальность при заболевании кишечными и лёгочными формами. Для минимизации инфицирования животных и передачи инфекции к человеку важна вакцинация домашних животных и животноводов. Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.



