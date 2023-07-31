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В Улан-Удэ поливают дороги из-за жары

В Улан-Удэ поливают дороги из-за жары
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Работы проводятся с шести до восьми утра

В Улан-Удэ поливают дороги из-за установившейся в городе жары.

Сегодня с шести до восьми утра поливомоечные машины комбината по благоустройству полили 16 магистральных дорог, сообщили в мэрии.

Это улицы Смолина, Сухэ-Батора, Коммунистическая, Советская, Свободы, Ербанова, Балтахинова, Ленина, Бабушкина, Терешковой, Боевая, пр. Строителей, пр. Автомобилистов, Куйбышева, пр. Победы и пр. 50-лет Октября.

- Полив дорог снижает уровень деформации дорожного покрытия в жару, так как под воздействием солнечных лучей и в условиях загруженного городского трафика асфальт сильнее ей подвержен. Орошая дороги, мы не только содержим проезжую часть в чистоте, но и охлаждаем поверхность дорожного полотна, - пояснил директор комбината по благоустройству Александр Солдаткин.

Магистральные дороги будут поливать каждое утро, пока температура будет высокой и не будет осадков.


дороги

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