Работы проводятся с шести до восьми утра
В Улан-Удэ поливают дороги из-за установившейся в городе жары.
Сегодня с шести до восьми утра поливомоечные машины комбината по благоустройству полили 16 магистральных дорог, сообщили в мэрии.
Это улицы Смолина, Сухэ-Батора, Коммунистическая, Советская, Свободы, Ербанова, Балтахинова, Ленина, Бабушкина, Терешковой, Боевая, пр. Строителей, пр. Автомобилистов, Куйбышева, пр. Победы и пр. 50-лет Октября.
- Полив дорог снижает уровень деформации дорожного покрытия в жару, так как под воздействием солнечных лучей и в условиях загруженного городского трафика асфальт сильнее ей подвержен. Орошая дороги, мы не только содержим проезжую часть в чистоте, но и охлаждаем поверхность дорожного полотна, - пояснил директор комбината по благоустройству Александр Солдаткин.
Магистральные дороги будут поливать каждое утро, пока температура будет высокой и не будет осадков.
В Улан-Удэ поливают дороги из-за жары
Общество, Фото:
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