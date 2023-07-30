Речь идёт о сумме в 100 тысяч рублей
Команда Закаменского района Бурятии, ставшая бронзовым призёром XVI зимних сельских спортивных игр, передала полученные в качестве приза 100 тысяч рублей в поддержку военнослужащих – участников СВО.
- 27 июля в ресурсном центре детей и молодёжи прошла встреча спортсменов, которые стали бронзовыми призёрами XVI зимних сельских спортивных игр, где наши спортсмены заняли третье место, выиграв сертификат на 100 тысяч рублей. Общим голосованием спортсменов, принимавших участие в зимних сельских спортивных играх, было принято решение передать сертификат для помощи нашим военнослужащим, проходящим службу на СВО, - сообщили в районной администрации.
Зимние сельские спортивные игры проходили с 27 февраля по 3 марта в Прибайкальском районе. Победителем стал Кабанский район, на втором месте – Прибайкальский.
Закаменские спортсмены передали свой выигрыш участникам СВО
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