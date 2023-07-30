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Закаменские спортсмены передали свой выигрыш участникам СВО

Закаменские спортсмены передали свой выигрыш участникам СВО
Общество,  Фото:администрация Закаменского района
Речь идёт о сумме в 100 тысяч рублей

Команда Закаменского района Бурятии, ставшая бронзовым призёром XVI зимних сельских спортивных игр, передала полученные в качестве приза 100 тысяч рублей в поддержку военнослужащих – участников СВО.

- 27 июля в ресурсном центре детей и молодёжи прошла встреча спортсменов, которые стали бронзовыми призёрами XVI зимних сельских спортивных игр, где наши спортсмены заняли третье место, выиграв сертификат на 100 тысяч рублей. Общим голосованием спортсменов, принимавших участие в зимних сельских спортивных играх, было принято решение передать сертификат для помощи нашим военнослужащим, проходящим службу на СВО, - сообщили в районной администрации.

Зимние сельские спортивные игры проходили с 27 февраля по 3 марта в Прибайкальском районе. Победителем стал Кабанский район, на втором месте – Прибайкальский.


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