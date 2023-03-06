В Бурятии завершились зимние сельские игры

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Победителем в медальном зачёте стал Кабанский район



3 марта в Бурятии завершились XVI республиканские зимние сельские спортивные игры. Соревнования в 8 видах спорта проводились в Прибайкальском районе. В течение 4 дней в играх приняли участие около 1000 спортсменов из 22 муниципальных образований.



Победителями и призёрами стали следующие сборные команды районов республики:

Первое место – Кабанский;

Второе место – Прибайкальский;

Третье место – Закаменский;

Четвёртое место – Селенгинский;

Пятое место – Заиграевский;

Шестое место – Иволгинский.



Следующие зимние игры пройдут в 2025 году в Джидинском районе. Летние сельские спортивные игры состоятся в 2024 году в Окинском районе.



