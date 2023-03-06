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В Бурятии завершились зимние сельские игры

В Бурятии завершились зимние сельские игры
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Победителем в медальном зачёте стал Кабанский район

3 марта в Бурятии завершились XVI республиканские зимние сельские спортивные игры. Соревнования в 8 видах спорта проводились в Прибайкальском районе. В течение 4 дней в играх приняли участие около 1000 спортсменов из 22 муниципальных образований.

Победителями и призёрами стали следующие сборные команды районов республики:
Первое место – Кабанский;
Второе место – Прибайкальский;
Третье место – Закаменский;
Четвёртое место – Селенгинский;
Пятое место – Заиграевский;
Шестое место – Иволгинский.

Следующие зимние игры пройдут в 2025 году в Джидинском районе. Летние сельские спортивные игры состоятся в 2024 году в Окинском районе.

спорт зимние сельские игры Бурятия

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