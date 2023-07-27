В Иркутской области создали народную дружину из числа казаков









В посёлке Тарма Братского района Иркутской области зарегистрирована добровольная народная дружина из числа казаков. Соглашение о создании «Казачьей дружины» подписали врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МУ МВД России «Братское» подполковник полиции Тимур Васильев, глава Тарминского муниципального образования Михаил Коротюк и группа инициативных граждан.Дружинники вместе с полицейскими патрулируют улицы города и населённых пунктов по вечерам, участвуют в поиске лиц, пропавших без вести.- Добровольные народные дружины вносят весомый вклад в обеспечение спокойной и комфортной жизни людей. Со своей стороны, мы берём на себя обязательство обучить данную группу инициативных граждан методам и приемам правоохранительной, профилактической деятельности. Окажем всестороннюю помощь и участие, - подчеркнул Тимур Васильев.Общественники приняли устав и выбрали председателя «Казачьей дружины» – Андрея Урга.- Необходимо, чтобы мы, МВД и такие инициативные общественные организации работали в унисон. Надеюсь, что дружина будет только прирастать, а впереди много общих добрых дел, - прокомментировал мэр Братского района Александр Дубровин.Первыми участниками «Казачьей дружины» стали пять человек.