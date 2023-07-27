27 июля

26 июля

Популярное

Врачи спасли четырёхлетнюю жительницу Бурятии от инвалидности

Врачи спасли четырёхлетнюю жительницу Бурятии от инвалидности
Общество,  Фото:ДРКБ
Они сделали девочке уникальную операцию на мочеточнике

Врачи детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) – хирург и уролог Кишикто Пунсуков, детский хирург Вячеслав Данчинов, анестезиологи-реаниматологи Оксана Кыштымова и Оксана Норенко, а также операционная сестра Алла Кодинец провели уникальную операцию на мочевыводящих путях. На больничной койке оказалась четырёхлетняя жительница Бурятии. У ребёнка – врождённая патология с выделением и отхождением мочи из почки.

Суть хирургического вмешательства – в отсечении мочеточника от мочевого пузыря выше сужения и в его пересадке в другое место, чтобы он свободно пропускал мочу сверху вниз. Это препятствует её забросу в почку. В противном случае девочке грозило нарушение функции почек, развитие почечной недостаточности и неминуемая инвалидизация.

Наша юная землячка стала одной из первых пациенток, перенёсших операцию по современному везикоскопическому методу. Впервые такую провели в ДРКБ в рамках мастер-класса ещё в октябре 2022-го под руководством Александра Пирогова – кандидата медицинских наук, члена Европейского общества детских урологов, заведующего урологическим отделением Астраханской детской областной больницы имени Н. Н. Силищевой.

Всё прошло успешно. Девочка быстро восстановилась и уже отправились из больницы домой. В дальнейшем она будет наблюдаться у узких специалистов при поликлинике и через полгода придёт на плановый приём в ДРКБ. Мама ребёнка поблагодарила всех врачей и в частности – Кишикто Пунсукова.

- Дочка с удовольствием общалась с врачом. Также хотела поблагодарить медицинских сестёр хирургического отделения: она совершенно спокойно шла на любые процедуры. Хотелось бы выразить огромную благодарность всем специалистам ДРКБ, – подчеркнула она.

В медучреждении добавили, что мероприятия по развитию детской хирургии в Бурятии воплощаются при активной поддержке правительства и министерства здравоохранения РБ. «Проведение везикоскопических операций теперь доступно в детской республиканской клинической больнице в полной мере», – добавили в ДРКБ.
операция дети врачи ДРКБ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области создали народную дружину из числа казаков
В Иркутской области создали народную дружину из числа казаков
Общество, 27.07.2023
«Казачья дружина» будет помогать полицейским в обеспечении порядка и покоя
Врачи спасли четырёхлетнюю жительницу Бурятии от инвалидности
Врачи спасли четырёхлетнюю жительницу Бурятии от инвалидности
Общество, 27.07.2023
Они сделали девочке уникальную операцию на мочеточнике
В Бурятии простятся с погибшим на СВО молодым контрактником
В Бурятии простятся с погибшим на СВО молодым контрактником
Общество, 27.07.2023
Жизнь бойца оборвалась вскоре после его 21-го дня рождения
В Бурятии жители райцентра отбиваются от приставучих собак
В Бурятии жители райцентра отбиваются от приставучих собак
Общество, 27.07.2023
Кяхтинцы пожаловались на бардак в городском парке
Бурятия и Забайкалье разыграют «Кубок мужества» по баскетболу
Бурятия и Забайкалье разыграют «Кубок мужества» по баскетболу
Общество, 27.07.2023
Турнир посвятят памяти погибших на СВО бойцах Росгвардии
Молодёжь монгольских народов соберут на фестиваль
Молодёжь монгольских народов соберут на фестиваль
Общество, 27.07.2023
Он пройдёт в Гоби-Алтайском аймаке Монголии
Улан-удэнцы предложили вывалить неубранный мусор прямо на площади Советов
Улан-удэнцы предложили вывалить неубранный мусор прямо на площади Советов
Общество, 27.07.2023
Частный сектор в столице Бурятии утопает в отходах
Северобайкальск присоединится к фестивалю уличного кино
Северобайкальск присоединится к фестивалю уличного кино
Общество, 26.07.2023
Горожанам покажут короткометражные фильмы
В Бурятии пройдут ещё 2 этапа кубка по спортивному ориентированию
В Бурятии пройдут ещё 2 этапа кубка по спортивному ориентированию
Общество, 26.07.2023
Спортсмены посоревнуются на берегу Байкала
Самбисты Бурятии проведут матчевую встречу против команды Москвы
Самбисты Бурятии проведут матчевую встречу против команды Москвы
Общество, 26.07.2023
Она состоится в столице республики на этой неделе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^