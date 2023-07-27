Врачи спасли четырёхлетнюю жительницу Бурятии от инвалидности



Врачи детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) – хирург и уролог Кишикто Пунсуков, детский хирург Вячеслав Данчинов, анестезиологи-реаниматологи Оксана Кыштымова и Оксана Норенко, а также операционная сестра Алла Кодинец провели уникальную операцию на мочевыводящих путях. На больничной койке оказалась четырёхлетняя жительница Бурятии. У ребёнка – врождённая патология с выделением и отхождением мочи из почки.



Суть хирургического вмешательства – в отсечении мочеточника от мочевого пузыря выше сужения и в его пересадке в другое место, чтобы он свободно пропускал мочу сверху вниз. Это препятствует её забросу в почку. В противном случае девочке грозило нарушение функции почек, развитие почечной недостаточности и неминуемая инвалидизация.



Наша юная землячка стала одной из первых пациенток, перенёсших операцию по современному везикоскопическому методу. Впервые такую провели в ДРКБ в рамках мастер-класса ещё в октябре 2022-го под руководством Александра Пирогова – кандидата медицинских наук, члена Европейского общества детских урологов, заведующего урологическим отделением Астраханской детской областной больницы имени Н. Н. Силищевой.



Всё прошло успешно. Девочка быстро восстановилась и уже отправились из больницы домой. В дальнейшем она будет наблюдаться у узких специалистов при поликлинике и через полгода придёт на плановый приём в ДРКБ. Мама ребёнка поблагодарила всех врачей и в частности – Кишикто Пунсукова.



- Дочка с удовольствием общалась с врачом. Также хотела поблагодарить медицинских сестёр хирургического отделения: она совершенно спокойно шла на любые процедуры. Хотелось бы выразить огромную благодарность всем специалистам ДРКБ, – подчеркнула она.



В медучреждении добавили, что мероприятия по развитию детской хирургии в Бурятии воплощаются при активной поддержке правительства и министерства здравоохранения РБ. «Проведение везикоскопических операций теперь доступно в детской республиканской клинической больнице в полной мере», – добавили в ДРКБ.

