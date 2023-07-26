В Улан-Удэ росгвардеец спас жизнь эпилептику

В Управление Росгвардии по Бурятии поступило обращение от жительницы Улан-Удэ. Женщина написала, что стала свидетелем спасения человека.
Горожанка рассказал, что около остановки общественного транспорта на улице Шумяцкого мужчине стало плохо прямо на проезжей части. Он упал на асфальт, сильно ударившись головой, у него начался приступ эпилепсии.
В это время мимо на личном автомобиле проезжал сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Алексей Толпыгин, у которого был выходной. Росгвардеец остановился, подбежал к лежащему человеку и начал оказывать ему первую доврачебную помощь.
- Сразу как-то вспомнилось всё, что мы проходили на занятиях по медицинской подготовке, - говорит Алексей. – Я перевернул мужчину на бок, голову держал, чтоб он не захлебнулся кровью. Она шла у него из носа, изо рта. Параллельно звонил в скорую помощь.
Когда подъехала карета скорой помощи, Алексей Толпыгин помог погрузить мужчину на носилки и занести в машину.
Очевидица произошедшего, улан-удэнка Ирина, написала в обращении:
«После я подошла к нему и спросила, как его зовут, и не врач ли он случайно, на что мне ответил, что зовут его Алексей, фамилию точно не запомнила, возможно, Толбыгин и то, что служит он в Росгвардии. Прошу вас поощрить вашего сотрудника. Ведь многие проходили мимо, и исход мог быть другим».
Старший группы задержания старший сержант полиции Алексей Толпыгин служит в одном из подразделений вневедомственной охраны Росгвардии с 2017 года. На службу поступил по примеру своего отца.
За добросовестное выполнение служебных обязанностей, в том числе, оказание помощи человеку, старшему сержанту полиции Алексею Толпыгину приказом управления вневедомственной охраны Росгвардии по Бурятии объявлена благодарность.