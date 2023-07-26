В Улан-Удэ росгвардеец спас жизнь эпилептику













В Управление Росгвардии по Бурятии поступило обращение от жительницы Улан-Удэ. Женщина написала, что стала свидетелем спасения человека.Горожанка рассказал, что около остановки общественного транспорта на улице Шумяцкого мужчине стало плохо прямо на проезжей части. Он упал на асфальт, сильно ударившись головой, у него начался приступ эпилепсии.В это время мимо на личном автомобиле проезжал сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Алексей Толпыгин, у которого был выходной. Росгвардеец остановился, подбежал к лежащему человеку и начал оказывать ему первую доврачебную помощь.- Сразу как-то вспомнилось всё, что мы проходили на занятиях по медицинской подготовке, - говорит Алексей. – Я перевернул мужчину на бок, голову держал, чтоб он не захлебнулся кровью. Она шла у него из носа, изо рта. Параллельно звонил в скорую помощь.Когда подъехала карета скорой помощи, Алексей Толпыгин помог погрузить мужчину на носилки и занести в машину.Очевидица произошедшего, улан-удэнка Ирина, написала в обращении:«После я подошла к нему и спросила, как его зовут, и не врач ли он случайно, на что мне ответил, что зовут его Алексей, фамилию точно не запомнила, возможно, Толбыгин и то, что служит он в Росгвардии. Прошу вас поощрить вашего сотрудника. Ведь многие проходили мимо, и исход мог быть другим».Старший группы задержания старший сержант полиции Алексей Толпыгин служит в одном из подразделений вневедомственной охраны Росгвардии с 2017 года. На службу поступил по примеру своего отца.За добросовестное выполнение служебных обязанностей, в том числе, оказание помощи человеку, старшему сержанту полиции Алексею Толпыгину приказом управления вневедомственной охраны Росгвардии по Бурятии объявлена благодарность.