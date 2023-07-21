В Бурятии четыре дня ищут быка с буквой «П»

В последний раз его видели в паре с красной коровой



В селе Баргузин разыскивают быка, который потерялся в районе хозрасчётного дорожного строительного участка (ХДСУ). По словам хозяев, животное не приходит домой уже четвёртый день, сообщает группа «Баргузин-инфо».



- Бык - бело-красного окраса, двухгодовалый, биркованый, на задней холке буква «П» красная. Ходил с красной коровой, - пишется в сообщении.



Фотографию самого быка взволнованные хозяева, к сожалению, не предоставили.







