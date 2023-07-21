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Младший лейтенант из Бурятии отличился на спецоперации

Младший лейтенант из Бурятии отличился на спецоперации
Общество, 
О его подвиге рассказали в Минобороны России

В министерстве обороны РФ рассказали о подвиге ещё одного военного из Бурятии, который принимает участие в спецоперации на Украине. Это командир взвода мотострелковой бригады группировки войск «Восток», младший лейтенант Этигэл Бальжанов. Наш земляк руководил боевой работой вверенного ему личного состава в ходе контрнаступления украинских войск на одном из участков Южно-Донецкого направления.

- В ходе очередной контратаки превосходящих сил ВСУ в районе населённого пункта Урожайное взвод под командованием младшего лейтенанта Бальжанова выполнил боевую задачу по недопущению продвижения противника к оборонительным позициям наших войск и огневому поражению его живой силы и техники, – сообщили в Минобороны России.

В ходе боя мотострелки огнём из штатного вооружения сумели вывести из строя несколько боевых бронированных машин и уничтожить силы противника. Оставшиеся в живых отступили. Атака противника была сорвана.

Как отмечает «Бурятия-инфо 24/7», Этигэл находится на СВО с первых дней. Ранее его наградили медалью «За отвагу».

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