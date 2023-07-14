Конкурс проходит в рамках проекта «Танцуй, Бурятия!»
В Бурятии объявлено о продлении конкурса на создание музыки для бурятского сольного народного танца в рамках проекта «Танцуй, Бурятия!». К участию в конкурсе приглашаются композиторы, аранжировщики, музыканты (профессионалы и любители) из республики, а также из других регионов России.
- Стимулирование развития и реализации творческого потенциала композиторов как профессионалов, так и любителей, создание музыки для народного бурятского сольного танца, повышение интереса среди населения к национальным традициям через музыку – такие основные цели и задачи ставит организатор конкурса, – сообщает республиканский центр народного творчества.
В состав жюри конкурса войдут ведущие специалисты музыкального направления республики, представители Буддийской традиционной Сангхи России, спонсоры проекта. После прослушивания отборочного тура состоится народное голосование по предоставленным аудиоматериалам.
Победителей конкурса оргкомитет наградит дипломами и денежными сертификатами по 60 тысяч рублей. Результаты конкурса будут размещены на сайте: www.байкалфолк.рф.
Заявки, согласно положению, принимаются с 11 по 26 сентября включительно.
Возрастное ограничение: 16+.
В Бурятии продлён приём заявок конкурса музыки для народного танца
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