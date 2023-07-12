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Улан-удэнец для предложения руки и сердца устроил «маски-шоу»

Улан-удэнец для предложения руки и сердца устроил «маски-шоу»
Общество,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия
Парочку «заломили» люди с автоматами

В столице Бурятии молодой человек сделал очень необычное предложение руки и сердца девушке. Для этого он устроил «маски-шоу». Видео опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ».

Пара находилась в автомобиле на парковке торгового центра. Туда же подъехал микроавтобус, из которого выбежали люди форме в балаклавах и с автоматами в руках. Они вытащили парочку из машины, парня уложили на землю, девушку – на капот. Всё выглядело очень правдоподобно.

Затем молодой человек достал коробочку с кольцом, а даму сердца подвели к нему. Стоя на одном колене, он сделал девушке предложение.

Но у невесты оказалось похожее чувство юмора. На видео написано «Ура!», так что можно сделать вывод, что девушка ответила согласием.

 
Горожане иногда делают необычные предложения руки и сердца. Как сообщал «Байкал-Dailу», в июле футболист, игрок команды «Огнеборец» Андрей Кобиш позвал любимую замуж и тут же выиграл кубок любительской футбольной лиги.

В июне сотрудник УФСИН по Бурятии Цыдып Раднаев сделал возлюбленной предложение со сцены во время всероссийского конкурса, который проходил в Казани.

В апреле парень позвал девушку замуж, спрятавшись в огромной коробке на Театральной площади. В декабре ещё один романтик из Улан-Удэ спросил заветные слова на катке. В августе 2021-го другой наш земляк сделал то же самое на Арбате – он подвёл свою девушку к красивой арке из цветов, а потом встал перед ней на правое колено и надел колечко на палец.

любовь семьи

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