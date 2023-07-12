Улан-удэнец для предложения руки и сердца устроил «маски-шоу»





В столице Бурятии молодой человек сделал очень необычное предложение руки и сердца девушке. Для этого он устроил «маски-шоу». Видео опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ».Пара находилась в автомобиле на парковке торгового центра. Туда же подъехал микроавтобус, из которого выбежали люди форме в балаклавах и с автоматами в руках. Они вытащили парочку из машины, парня уложили на землю, девушку – на капот. Всё выглядело очень правдоподобно.Затем молодой человек достал коробочку с кольцом, а даму сердца подвели к нему. Стоя на одном колене, он сделал девушке предложение.Но у невесты оказалось похожее чувство юмора. На видео написано «Ура!», так что можно сделать вывод, что девушка ответила согласием.