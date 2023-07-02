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Футболист из Улан-Удэ сделал предложение возлюбленной и сразу выиграл кубок ЛФЛ

Футболист из Улан-Удэ сделал предложение возлюбленной и сразу выиграл кубок ЛФЛ
Общество,  Фото:паблик «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте»
Андрей Кобиш позвал свою девушку замуж прямо перед матчем

О необычном предложении руки и сердца рассказали на днях в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте». Молодой талантливый футболист, игрок команды «Огнеборец» Андрей Кобиш позвал любимую замуж и  тут же выиграл кубок любительской футбольной лиги (ЛФЛ).

- В финале кубка Андрей встал на одно колено и предложил возлюбленной «идти дальше». Получив заветное согласие, он вышел на поле и оформил хет-трик (три гола, забитые в одном матче одним игроком – прим.), – пишет «Весь Улан-Удэ».

В мае ещё один житель бурятской столицы произнёс три заветных слова, встав перед избранницей на одно колено в месте основания города – на горе Батарейная. Улан-удэнец вручил ей цветы и протянул кольцо, а та, конечно же, ответила «Да».

В начале апреля другой романтик устроил своей девушке сюрприз в самом центре Улан-Удэ, на Театральной площади. Он спрятался в огромной белой коробке с красной ленточкой и надписью: «Открой меня!», а когда вторая половинка подошла поближе и подняла крышку, предстал перед ней с роскошным букетом и воздушным шариком.

Ещё через несколько секунд молодой человек опустился на колено и протянул любимой кольцо в красном бархатном футляре. По счастливым глазам паренька можно  было без труда догадаться, какой ответ она дала.

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