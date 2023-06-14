Сотрудник УФСИН из Бурятии позвал любимую замуж со сцены в Казани



Отметим, девушка никак не ожидала такого сюрприза. Она приехала в Татарстан, чтобы поддержать своего возлюбленного в финале.







По результатам всех испытаний победителем конкурса «Виват, офицеры!» стал сотрудник УФСИН России по Республике Татарстан Влад Залялутдинов. На втором месте — Ильнар Сафин (УФСИН России по Ульяновской области), а третье место поделили Никита Кубасов (УФСИН России по Пензенской области) и Денис Карпов (УФСИН России по Владимирской области).



Цыдып Раднаев же одержал победу в интернет-голосовании и получил приз зрительских симпатий.





Александра, конечно же, ответила ему согласием, не сумев сдержать при этом слёзы.Онлайн-голосование проходило на сайте ФСИН России с 6 по 9 июня. По итогам голосования представитель из Бурятии набрал более 6700 голосов.Отметим, на протяжении четырёх дней участники конкурса показывали свои навыки в специальной, огневой, строевой и физической подготовке, а на заключительном этапе конкурса продемонстрировали свои таланты в творческом конкурсе.