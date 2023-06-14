Сотрудник УФСИН из Бурятии позвал любимую замуж со сцены в Казани

В Казани состоялся финал всероссийского конкурса «Виват, офицеры!». За звание победителя ведомственного конкурса боролись представители 12 территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний. На сцене ДК «Сайдаш» в заключительном этапе сотрудники показали свои творческие номера конкурсной комиссии.
Участник из Бурятии, старший инспектор службы исполнения наказаний по Бурятии Цыдып Раднаев не смог одержать победу, но всё равно удивил зрителей и сорвал бурные аплодисменты. Прямо на сцене он сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Александре.
- Мы познакомились с тобой два года назад. Ты всегда оказываешь мне поддержку. Даже сейчас она прилетела из Улан-Удэ! Ты делаешь меня счастливым каждый день. И я хочу, чтобы это продолжалось всю нашу жизнь, - сказал Цыдып и встал на одно колено, задав заветный вопрос.
Александра, конечно же, ответила ему согласием, не сумев сдержать при этом слёзы.
Отметим, девушка никак не ожидала такого сюрприза. Она приехала в Татарстан, чтобы поддержать своего возлюбленного в финале.
По результатам всех испытаний победителем конкурса «Виват, офицеры!» стал сотрудник УФСИН России по Республике Татарстан Влад Залялутдинов. На втором месте — Ильнар Сафин (УФСИН России по Ульяновской области), а третье место поделили Никита Кубасов (УФСИН России по Пензенской области) и Денис Карпов (УФСИН России по Владимирской области).
Цыдып Раднаев же одержал победу в интернет-голосовании и получил приз зрительских симпатий.
Онлайн-голосование проходило на сайте ФСИН России с 6 по 9 июня. По итогам голосования представитель из Бурятии набрал более 6700 голосов.
Отметим, на протяжении четырёх дней участники конкурса показывали свои навыки в специальной, огневой, строевой и физической подготовке, а на заключительном этапе конкурса продемонстрировали свои таланты в творческом конкурсе.