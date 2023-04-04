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Жених в коробке: Улан-удэнке сделали необычное предложение руки и сердца

Жених в коробке: Улан-удэнке сделали необычное предложение руки и сердца
Общество, 
Возлюбленный девушки устроил ей шикарный сюрприз

В группе «Моя Бурятия» во «ВКонтакте» появилось небольшое, но очень трогательное видео. Жительнице бурятской столицы сделал предложение её возлюбленный. Молодой человек спрятался в огромной белой коробке с красной ленточкой и надписью: «Открой меня!». А когда девушка подошла поближе и подняла крышку, перед ней предстал избранник с роскошным букетом и воздушным шариком.

Ещё через несколько секунд он опустился на одно колено и протянул любимой кольцо в красном бархатном футляре. По счастливым глазам паренька можно без труда догадаться, какой ответ дала его вторая половинка.


 
Видео с парочкой, сделанное на Театральной площади в самом центре города, только за сутки собрало 60 тысяч просмотров и мгновенно разлетелось по другим местным пабликам. Оно растрогало многих улан-удэнцев  особенно, конечно, представительниц прекрасного пола. 

В декабре ещё один романтик из Улан-Удэ позвал любимую замуж на катке. В августе 2021-го другой наш земляк сделал то же самое на Арбате – он подвёл свою девушку к красивой арке из цветов, а потом встал перед ней на правое колено и надел колечко на палец – в общем, всё как полагается. 





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