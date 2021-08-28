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Улан-удэнец сделал предложение руки и сердца на «Арбате»

Улан-удэнец сделал предложение руки и сердца на «Арбате»
Общество,  Фото:ulan_ude_city
Счастливая девушка едва сдержала слёзы

В центре Улан-Удэ, на пешеходной улице Ленина запечатлели романтическое событие. Молодой человек сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной на виду у всех.

Улан-удэнец тщательно подготовился, чтобы порадовать будущую жену. На «Арбате» была установлена специальная арка с цветами. Конечно же, девушка, растроганная происходящим, сказала «да» под аплодисменты проходящих мимо людей.

Видео появилось в паблике ulan_ude_city и пришлось по душе пользователям. Они желают счастья влюбленным. Пользователи пишут:

«Есть ещё настоящие мужчины, молодец, дай им бог счастья»,
«Оригинальное, красивое оформление! Впервые вижу в нашем городе! Парень красавчик! Не перевелись ещё романтики!»,
«Плачу, счастья вам»,
«Совет да любовь»,
«Как это романтично»,
«Молодец! Вот у кого надо брать пример. Побольше вот такой красоты».

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ уже происходили подобные красивые предложения руки и сердца. В апреле этого года улан-удэнец позвал замуж свою любимую в кинотеатре. Девушка, считавшая, что это обычный поход в кино, была поражена, увидев ролик на экране с заветными словами «Выходи за меня замуж».

Летом 2019 года житель Улан-Удэ сделал предложение своей любимой в очень живописном месте – у скалы Шаманка на Ольхоне.

Тем же летом в посёлке Аршан Тункинского района Бурятии молодой человек сделал предложение своей возлюбленной, встав на колено на водопаде.

В 2018 году молодой человек, сын председателя комитета государственного финансового контроля министерства финансов Бурятии, предложил девушке стать его женой на Центральном стадионе, перед футбольным матчем Россия – Саудовская Аравия.

Другой житель Улан-Удэ позвал замуж свою девушку при помощи баннера. Огромный баннер со словами «Анюта, я люблю тебя очень люблю! Выходи за меня замуж, ты мне очень нужна!» появился в 20-м квартале, напротив «Товаров Бурятии».

В 2018 году на проспекте 50-летия Октября ехали три автомобиля, на каждом из них - огромный баннер. Слова складываются во фразу «Будь моей женой».

Летом 2016 года улан-удэнец исполнял романтичные песни у фонтана на улице Ленина и через микрофон предложил девушке стать его женой. Когда же она согласилась, пару окружила танцоры-казаки, взрывавшие хлопушки и кричавшие «Ура».

Летом 2015 года трогательное событие произошло на Театральной площади. Молодой человек привёл сюда возлюбленную с закрытыми глазами и усадил за столик с шампанским. Когда девушка открыла глаза, то увидела танцевальный флешмоб. На площади перед девушкой закружили в зажигательном танце «под стиляг» несколько десятков пар парней и девушек под песню: «Ты улыбнешься и скажешь мне да» группы «Звери». Потрясённая улан-удэнка, конечно же, сказала «да» и согласилась стать женой.
любовь

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