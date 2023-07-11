В Иркутской области посоревнуются механизаторы и дояры

В посёлке Залари состоятся летние сельские спортивные игры



В Иркутской области с 12 по 14 июля пройдут XLI летние сельские спортивные игры региона, в которых примут участие команды муниципальных образований, прошедшие предварительные отборы. Соревнования состоятся в посёлке Залари.



- В этот раз заявки на участие в летних сельских спортивных играх Иркутской области подали команды 20 районов, это более 500 человек. К сельским спортивным играм в территориях всегда заранее готовятся, проводят муниципальный этап и участвуют в зональных отборочных соревнованиях, - отметил министр спорта области Павел Богатырев.



Летние сельские спортивные игры проводятся в три этапа. Первый – муниципальный, второй – зональные отборочные соревнования по игровым видам спорта: волейболу и мини-лапте, третий – финальные соревнования. В рамках финала летних сельских спортивных игр Иркутской области пройдут турниры по волейболу и мини-лапте, соревнования по лёгкой атлетике, гиревому и городошному спорту. Команды будут перетягивать канат, также состоятся соревнования спортивных семей, дояров и механизаторов. Итоги подведут в личном, командном и общекомандном зачётах.



Программа соревнований по лёгкой атлетике включает в себя бег на 1500 и 3000 метров для мужчин, 800 и 1500 метров для женщин, а также смешанную эстафету 4х400 метров. В гиревом спорте предусмотрены следующие весовые категории: для мужчин – до 63, 68, 73, 78, 85, 95 и свыше 95 кг (гиря весом 24 кг), для женщин – до 58, 63, 68 и свыше 68 кг (гиря весом 16 кг).



Соревнования дояров проводятся по программе троеборья: бег (для мужчин предусмотрена дистанция 500 м, для женщин – 300 м), сборка и разборка доильного аппарата, упражнения силовой гимнастики (для мужчин – подтягивание из виса на высокой перекладине, для женщин – сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу).



Соревнования механизаторов включают в себя бег и упражнения силовой гимнастики, дополнительно предусмотрены состязания по вождению трактора по заданной трассе (выезд из гаража, проезд змейкой, сцепка прицепа, постановка трактора в гараж).



Для спортивных семей предусмотрены соревнования по дартсу, настольному теннису, шашкам и легкоатлетическая эстафета. В составе команды должно быть три человека: папа, мама и ребёнок, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



Возрастное ограничение: 0+.



