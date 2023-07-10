Он установлен на аллее героев
На аллее героев посёлка Агинское 6 июля торжественно открыли бюст Герою Российской Федерации Эдуарду Норполову. В церемонии приняли участие почётные гости, агинцы, сослуживцы, военнослужащие, родители Героев России Эдуарда Норполова. Алдара Цыденжапова, Балдана Цыдыпова, супруга Героя труда России Далая Гунгаева.
- 4 октября 2022 года командир 1-й роты специального назначения 14-й отдельной гвардейской бригады специального назначения главного управления Генерального штаба Российской Федерации гвардии старший лейтенант Эдуард Норполов, успешно выполнив боевую задачу погиб от снайперской пули в ходе боя. Указом президента Российской Федерации от 14 декабря 2022 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга присвоено звание Герой Российской Федерации, - сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
Бюст Героя Российской Федерации Эдуарда Норполова дополнил аллею героев посёлка Агннское. Цветы в память о земляке возложили юнармейцы, рота почётного караула, сослуживцы, родственники, земляки.
В Агинском округе открыли бюст Герою России
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