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Мэр Улан-Удэ – выпускникам: «Вы золотая надежда нашего города и республики»

Мэр Улан-Удэ – выпускникам: «Вы золотая надежда нашего города и республики»
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Выпускникам школ Улан-Удэ вручили медали «За особые успехи в учении». В этом году обладателями медалей стали 263 выпускника – это на 20 больше, чем в прошлом году

- Это тяжёлый труд. Всю учёбу быть ответственными, старательными, внимательными. Я хочу пожелать вам, чтобы эти результаты открывали вам все дороги в жизни. Чтобы вы уверенно шли вперёд, чтобы поступили в те вузы, которые сами желаете, чтобы у вас была полная, интересная и насыщенная жизнь. Дерзайте, двигайтесь вперёд, двигайте нашу республику и всю нашу страну, крутите планету, удачи вам! – поздравил медалистов глава Бурятии Алексей Цыденов.

В этом году в школах Улан-Удэ завершили обучение 2643 выпускника. 22 учащихся сдали ЕГЭ на 100 баллов. Среди школ города лидером по количеству медалистов стала лингвистическая гимназия №3 – 29 выпускников окончили школу с золотой медалью.

- Мы поистине гордимся вами, вы, действительно, золотая надежда нашего города и республики Бурятия. Это не высокие слова, это ваши амбиции и жизненные цели, благодаря которым вы достигли таких результатов. Где бы вы не продолжили обучение, технологический, социальный, туристический, экономический потенциал нашего города всегда ждёт вас. Уверен, вы сделаете правильный выбор – в пользу нашей малой Родины, - обратился к выпускникам мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Также мэр подчеркнул, что первая государственная награда ребят – медаль «За особые успехи в учении» – ковалась не только усердием детей, но и терпением родителей, трудами учителей.

- Особые слова благодарности хочется сказать директорам школ, учителям, посвятивших себя благородному делу образования и воспитания. Слова глубокой признательности выражаю вам, уважаемые родители, - сказал Игорь Шутенков.

Медаль «За особые успехи в учении» даёт выпускнику дополнительные баллы к сумме полученных по итогам ЕГЭ, преимущество при зачислении в вуз, когда медалист набирает равное количество баллов ЕГЭ с другими абитуриентами.
администрацияУУ Улан-Удэ выпускники школы

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