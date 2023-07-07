Малышей назвали Богданом и Таисьей
4 июля, в преддверии Дня семьи, любви и верности, в Тарбагатайском районе Бурятии зарегистрирована «королевская» двойня. Богдан и Таисия родились 20 июня в семье Вадима и Любови из села Нижний Саянтуй.
Счастливому отцу вручили первые документы детей – свидетельства о рождении. Также родителям пожелали здоровья, радости, сил и терпения в воспитании малышей, сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
В Тарбагатайском районе Бурятии родилась «королевская» двойня
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Даурском заповеднике насчитали около десяти тысяч особей
В рамках мероприятия состоится субботник
Мероприятие пройдёт на межрегиональном уровне
С 1 марта 2024 года сервис будет доступен на Госуслугах
На работы было выделено более 150 млн рублей из бюджета Бурятии
Малышей назвали Богданом и Таисьей
Единственная В ДФО школа оружейников станет началом реализации комплексной программы по подготовке мастеров кузнечного и оружейного дела
На улице Чертенкова пройдёт ремонт сетей водоснабжения
Ире Ершовой жизненно необходима операция, которую делают только за границей
Она будет передана военнослужащим-землякам
Выпускникам школ Улан-Удэ вручили медали «За особые успехи в учении»
Очевидцы переживали за ребёнка
Там тоже будут проводить еженедельные «собачьи» рейды
Лейтенант полиции проявил бдительность в торговом центре
Всего в республике золотые медали получили более 300 человек