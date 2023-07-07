В Тарбагатайском районе Бурятии родилась «королевская» двойня

Общество, Фото: пресс-служба управления ЗАГС РБ

Малышей назвали Богданом и Таисьей



4 июля, в преддверии Дня семьи, любви и верности, в Тарбагатайском районе Бурятии зарегистрирована «королевская» двойня. Богдан и Таисия родились 20 июня в семье Вадима и Любови из села Нижний Саянтуй.



Счастливому отцу вручили первые документы детей – свидетельства о рождении. Также родителям пожелали здоровья, радости, сил и терпения в воспитании малышей, сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.

