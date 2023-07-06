В Улан-Удэ появилась ещё одна дорожная камера

Об этом предупредила Госавтоинспекция
В Улан-Удэ установили ещё одну дорожную камеру. Она появилась на улице Боевая, в районе остановки общественного транспорта, проинформировали в Госавтоинспекции Бурятии.
Новая стационарная камера фиксирует нарушения скоростного режима.
Там в 2015 году произошёл сильный пожар
Об этом предупредила Госавтоинспекция
Свои идеи можно прислать до 15 августа
Выставка называется «Богатство творческой души»
В качестве спецприза она получила возможность дебютировать на сцене Московского академического музыкального театра
Культурную ценность спрятал гражданин соседней страны
Одна находилась в Поселье, вторая – в Суже
Туша лежит на улице Ленина
Рано утром случилась авария
С Алексеем Казанцевым простятся в Бичурском районе
В столице республике состоится международный конкурс исполнителей на народных инструментах
8 июля в местном дацане состоится Обоо тахигла
Местами ожидаются грозы
Любители панк-рока соберутся на вечер памяти Михаила Горшенёва
Ламы прочитают «Ганжур»