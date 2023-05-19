В Улан-Удэ установили новую дорожную камеру







Отметим, зачастую сами пешеходы становятся виновниками ДТП. Зарегистрировано 30 таких происшествий, при этом в 19 случаях граждане находились на проезжей части в состоянии опьянения.







В Улан-Удэ на улице Блинова в районе остановки общественного транспорта установили новую дорожную камеру. Она фиксирует непропуск пешеходов.С начала года на дорогах Бурятии складывается неблагоприятная ситуация с наездами на пешеходов, сообщили в УГИБДД. За четыре месяца в результате 87 ДТП с участием пешеходов погибли восемь человек. Ещё 88 получили травмы.За нарушения ПДД водителям, не пропустившим пешеходов, вынесено свыше 4 тысяч постановлений по камерам.