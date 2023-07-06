В Улан-Удэ вручены ордена Мужества

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Их получили семьи погибших участников СВО



В столице Бурятии семьям погибших участников специальной военной операции вручили ордена Мужества. За самоотверженность, проявленное мужество и отвагу при исполнении воинского долга орденами посмертно награждены Григорий Васильев, Владимир Хабусов, Артём Чаюк и Булат Чимитов. Государственные награды вручили родителям, жёнам и близким погибших участников специальной военной операции на Украине. Награждение прошло в администрации Советского района.



Васильев Григорий Викторович родился в г. Улан-Удэ. Окончил школу №42, профессиональный лицей. После армии работал на ЛВРЗ слесарем по ремонту подвижного состава. С 25 сентября 2022 года находился на территории проведения СВО. 7 февраля героически погиб при исполнении воинского долга.



Хабусов Владимир Николаевич родился в с. Корсаково Кабанского района, с отличием и золотой медалью окончил школу. После окончания Дальневосточного высшего общевойскового командного ордена Жукова училища имени маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского по распределению был направлен на службу в г. Уссурийск, где был назначен командиром взвода мобилизованных. 25 февраля 2023 года героически погиб, отдав свою жизнь за страну.



Чаюк Артём Сергеевич родился в г. Улан-Удэ. Служил в войсковой части Улан-Удэ в должности старшего механика. До последней секунды он оставался верен воинской присяге, мужественно и героически проявив себя при защите интересов Российской Федерации и мирного населения. 6 февраля 2023 года погиб при исполнении воинского долга.



Чимитов Булат Базар-Хандаевич родился в с. Туран Тункинского района. Ветеран второй Чеченской кампании. После службы в армии работал в УФСИН России по Республике Бурятия. С 2015 работал по контракту на должности старшего разведчика разведывательного взвода мотострелкового батальона. Награждён медалью министерства обороны РФ «Участник манёвров войск (сил) «Восток – 2018», «100 лет военной разведки ВС России». Героически погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО.



В церемонии приняли участие военный комиссариат Железнодорожного и Советского районов, представители общественной организации «Боевое братство», 5-й танковой бригады, сослуживцы, коллеги, руководители образовательных учреждений, где учились нгараждённые.



- Память обо всех героях почтили минутой молчания, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



