В Баргузинском районе Бурятии освятили Ступу Совершенной Победы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко



30 июня в местности Хархабал на левом берегу реки Ина ламы Баргузинского дацана провели обряд освящения Ступы Совершенной Победы. На празднике собрались жители Баянгола и соседних сёл.



После молебна здесь же был проведён концерт и Сурхарбан Баянгольского сельского поселения. Прошли традиционные соревнования по стрельбе из национального бурятского лука, борьбе бухэ барилдан и конным скачкам. Завершился спортивный праздник перетягиванием каната и мини-турниром по разбиванию хребтовой кости.



Почётными гостями Сурхарбана стали знаменитые борицы Ирина Ологонова и Валерия Дондупова, выходцы из села Баянгол.



