«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
30 июня в местности Хархабал на левом берегу реки Ина ламы Баргузинского дацана провели обряд освящения Ступы Совершенной Победы. На празднике собрались жители Баянгола и соседних сёл.
После молебна здесь же был проведён концерт и Сурхарбан Баянгольского сельского поселения. Прошли традиционные соревнования по стрельбе из национального бурятского лука, борьбе бухэ барилдан и конным скачкам. Завершился спортивный праздник перетягиванием каната и мини-турниром по разбиванию хребтовой кости.
Почётными гостями Сурхарбана стали знаменитые борицы Ирина Ологонова и Валерия Дондупова, выходцы из села Баянгол.
В Баргузинском районе Бурятии освятили Ступу Совершенной Победы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 05.07.2023
Воздух прогреется до +20
Впервые в программу соревнований войдёт эстафета
Соревнования проведут в столице края
В соревнованиях также приняли участие спортсмены из Забайкалья и Иркутской области
Объявлены итоги лаборатории молодых хореографов
В нём проведут летние профилактические работы
Победителей наградят кубками и денежным поощрением
В театре оперы и балета покажут мелодраму о запретной любви
Участники ознакомились с городом после поездки в Монголию
Человеческое вмешательство может погубить краснокнижный вид
Работы проведут в Железнодорожном районе
В крае формируется постоянный «родильный дом» для копытных
Их заявки получили положительное заключение от Госэкспертизы
Также азиатские бурундуки питаются насекомыми и даже лягушками
Она располагается между улусами Улюн, Улюкчикан и Ярикта