У Бурятии третье золото на чемпионате России по борьбе

Чемпионкой стала Валерия Дондупова
Валерия Дондупова из Бурятии завоевала золотую медаль чемпионата России по борьбе. Чемпионат проходит в Каспийске (Дагестан).
Валерия стала чемпионкой в весовой категории до 65 кг. В финале она одержала победу над Екатериной Кошкиной из Татарстана со счётом 7:2.
Валерия воспитанница тренеров Евгения Павлова и Максима Молонова. Недавно она вернулась на ковёр после рождения ребёнка.
Ранее золотые медали чемпионата России завоевали Евгений Жербаев и Жаргалма Цыремпилова.
Евгений в финале одержал уверенную победу над Иналбеком Шериевым из Московской области со счётом 9:1. Также он получил спецприз от чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в размере пяти тысяч долларов. Накануне на пресс-конференции борец признался, что даже не подозревал о таком вознаграждении, которое Нурмагомедов запланировал для победителя в весовой категории до 70 кг.
- Мне сказали, что Хабиб хотел, чтобы я выиграл. Правда это или нет, я не знаю. В сообщении он мне написал: «Мои поздравления, чемпион! Смотрел твой финал». От личного поздравления мне больше приятно, чем от конверта с деньгами, - рассказал Жербаев.
Жаргалма Цыремпилова свою вторую победу на чемпионатах России одержала спустя десять лет после первой, произошедшей ещё в 2013 году. За эти десять лет она родила двоих детей (старшему пять лет, младшему три). Спортсменка взяла перерыв на несколько лет, а в спорт вернулась только в 2020 году.
На чемпионате в Каспийске Жаргалма в финале была сильнее Зельфиры Садраддиновой из Кемеровской области.
Ещё одна спортсменка из Бурятии, обладательница трёх серебряных медалей чемпионатов мира Ирина Ологонова завоевала серебро чемпионата России. В финале она уступила Екатерине Полещук из Краснодарского края.
В этом году чемпионат России по вольной борьбе впервые за последние годы провели и для мужчин, и для женщин. Прежде они проводились в разное время и в разных городах. Шестикратная чемпионка России Ольга Хорошавцева из Красноярска оценила эту идею и призвала делать так и впредь. «Немного непривычно, что проходят сразу два чемпионата среди женщин и мужчин, но очень приятно, - рассказала она в интервью WRESTRUS.RU. – Болельщики приходят на женскую борьбу, болеют, понимают, что это тоже труд. А мы в свою очередь стараемся показывать красивую борьбу. Было бы здорово всегда проводить чемпионат России в таком формате для популяризации нашего вида спорта».
У Бурятии третье золото на чемпионате России по борьбе
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