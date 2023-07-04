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Молодые сотрудники бурятского вуза пройдут стажировку в Монголии

Молодые сотрудники бурятского вуза пройдут стажировку в Монголии
Общество,  Фото:ВСГУТУ
Программу поездки обсудили накануне ректор ВСГУТУ и профессор монгольского университета Очирбат Баатарын

Накануне ректор ВСГУТУ Игорь Сизов встретился с профессором Монгольского государственного университета науки и технологий (МГУНТ) Очирбат Баатарын. Они обсудили рабочие программы научной стажировки молодых сотрудников ВСГУТУ в лабораториях монгольского вуза, которая по плану состоится осенью этого года.

- В настоящее время ВСГУТУ осуществляет сотрудничество с 13 монгольскими вузами и организациями. С Монгольским государственным университетом науки и технологий у нас продолжается многолетнее сотрудничество, - отметил Игорь Сизов.

Профессор Монгольского государственного университета науки и технологий Очирбат Баатарын в Улан-Удэ также принял участие в работе VIII международной научно-практической конференции «Математика, её приложения и математическое образование». Он рассказал о развитии математического образования будущих инженеров в Монголии.
вузы ВСГУТУ

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