На Байкале появился арт-объект «Омуль-экстремал»

В селе Горячинск Прибайкальского района Бурятии появился новый арт-объект«Омуль-экстремал». Об этом сообщил общественник, автор проекта #МусорИзГоловы Чингис Болотов
- В преддверии наплыва туристов на Байкал, мы решили установить новый арт-объект в посёлке Горячинск. Не путать с другим нашим арт-объектом на набережной Селенги, он будет представлен уже скоро. Арт-объект на Байкале готовился тихо и без шума. И сейчас мы приступили к установке на побережье, - отметил Чингис Болотов.
«Омуль-экстремал» - это полутораметровая рыба, выживающая на гребне мусорной волны. Одна половина омуля чистая и нетронутая, вторая половина - изуродована пластиковым мусором.
- У нашей гигантской рыбы две половины. Та, которую мы хотим видеть и та, что грозит нам от загрязнения озера тоннами пластикового мусора. Арт-объект создан из дерева и мусора, который собирали волонтёры АНО «Событие», - пояснил Чингис Болотов.
«Омуль-экстремал» напоминает туристам о том, что дикие животные, птицы и рыбы страдают от оставленного мусора на природе. Последствия страшные: животные либо сразу погибают от отравления отбросами, либо мучаются из-за изменений природных условий.