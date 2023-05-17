В Улан-Удэ на набережной установят арт-объект из вторсырья









Главная задумка проекта – обязательное использование вторсырья в строительстве объекта. Мусор будет переработан в стройматериал.



- Мусор мы переработаем в строительный материал, полиэтилен - в кирпич. Поэтому мы срочно собираем полиэтилен для изготовления плитки арт-объект. Нужно много полиэтилена! Из него будет сделана плитка. Плитку изготовит наш местный переработчик Андрей Зайцев, - пояснил Чингис Болотов.



Общественник обратился к горожанам, призвав их не удивляться, если на улице подойдут волонтёры и будут просить политиэленовые пакеты.



- Уже скоро наши волонтёры пойдут по Советскому району собирать полиэтилен у горожан. Просим поделиться этим материалом с нами. Это поможет сберечь природу и сделать наш город красивее, - призвал общественник.



Также ненужный полиэтилен можно принести по адресу: Улан-Удэ, ул. Бау Ямпилова, 14 офис № 6. Перед приездом лучше позвонить заранее: тел.: 8914-847-63-70, 8924-656-81-41.

Главная задумка проекта – обязательное использование вторсырья в строительстве объекта. Мусор будет переработан в стройматериал.- Мусор мы переработаем в строительный материал, полиэтилен - в кирпич. Поэтому мы срочно собираем полиэтилен для изготовления плитки арт-объект. Нужно много полиэтилена! Из него будет сделана плитка. Плитку изготовит наш местный переработчик Андрей Зайцев, - пояснил Чингис Болотов.Общественник обратился к горожанам, призвав их не удивляться, если на улице подойдут волонтёры и будут просить политиэленовые пакеты.- Уже скоро наши волонтёры пойдут по Советскому району собирать полиэтилен у горожан. Просим поделиться этим материалом с нами. Это поможет сберечь природу и сделать наш город красивее, - призвал общественник.Также ненужный полиэтилен можно принести по адресу: Улан-Удэ, ул. Бау Ямпилова, 14 офис № 6. Перед приездом лучше позвонить заранее: тел.: 8914-847-63-70, 8924-656-81-41.

Совсем скоро, в июне 2023-го, на набережной Селенги в Улан-Удэ общественники установят необычный арт-объект. Его изготовят мастера Табиту Мердыгеев и Константин Поспелов.- Арт-обьект не показываем. Пока это тайна/сюрприз. Для размещения арт-объекта мы построим экоплощадку с местами для отдыха размером 4,5 м на 4,3 м. На ней будет экоинформация о правилах поведения на природе, - рассказал общественник, руководитель проекта «Мусор из головы» Чингис Болотов.