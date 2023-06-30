Погибшего на СВО уроженца Бурятии похоронили в Иркутской области

Он отправился на спецоперацию добровольцем
В апреле в ходе специальной военной операции погиб 32-летний уроженец Бурятии Василий Серебренников. Его похоронили в соседней Иркутской области – в селе Максимовщина.
Василий родился 8 марта 1991 года в кяхтинском селе Уладый. Он учился в Малокударинской средней школе и получил основное общее образование.
В марте 2023-го добровольцем отправился на СВО, вступив в ряды штурмового отряда, сообщили в районной группе «Кяхта-инфо.24/7».
Наш земляк погиб при выполнении поставленных задач. Власти Кяхтинского района принесли соболезнования его родным и близким.
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