Погибшего на СВО уроженца Бурятии похоронили в Иркутской области



В апреле в ходе специальной военной операции погиб 32-летний уроженец Бурятии Василий Серебренников. Его похоронили в соседней Иркутской области – в селе Максимовщина.





Василий родился 8 марта 1991 года в кяхтинском селе Уладый. Он учился в Малокударинской средней школе и получил основное общее образование.



В марте 2023-го добровольцем отправился на СВО, вступив в ряды штурмового отряда, сообщили в районной группе «Кяхта-инфо.24/7».



Наш земляк погиб при выполнении поставленных задач. Власти Кяхтинского района принесли соболезнования его родным и близким.