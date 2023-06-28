Районный праздник проведут в Тулунже
В Советском районе Улан-Удэ состоится праздник «Наадан - Сурхарбаан 2023», посвящённый столетию Республики Бурятия и столетию министерства спорта Российской Федерации. Он пройдёт 1 июля с 10:00 на спортивной площадке микрорайона Тулунжа – открытый спортивный комплекс вблизи детского сада «Родничок».
Жители и гости района могут принять участие в соревнованиях: традиционная бурятская борьба «Бүхэ барилдаан», стрельба из традиционного бурятского лука «Сурхарбаан», гиревой спорт, шахматы «Шатар», бурятская традиционная игра в кости «Шагай наадан», перетягивание каната, а также в конкурсе национального костюма. К участию в соревнованиях допускаются участники старше 18 лет.
Команды, занявшие 1,2,3 места в общекомандном зачёте, награждаются дипломами и денежными призами.
Заявки принимаются до 30 июня по электронной почте: [email protected], сообщает пресс-служба администрации Советского района.
Сурхарбаны пройдут и в других районах города. В Октябрьском районе праздник отметят 1 июля в 10:00 на базе спортивно-тренировочного комплекса школы №63. В Железнодорожном районе - 2 июля в 10:00 в парке имени С.Н. Орешкова.
Возрастное ограничение: 6+.
В Советском районе Улан-Удэ состоится Сурхарбан
Общество, Фото:
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