В районе Улан-Удэ отпразднуют Сурхарбан

Праздник отметят в Железнодорожном районе



2 июля в Улан-Удэ пройдёт культурно-спортивный праздник «Сурхарбан – 2023 Железнодорожного района». Он состоится с 10:00 в парке имени С.Н. Орешкова.



Принять участие могут граждане РФ, постоянно проживающие в столице Бурятии. В спортивную программу праздника включены: борьба «Бухэ Барилдаан», стрельба из лука «Сурхарбан», гиревой спорт, шахматы «Шатар», игра в кости «Шагай наадан», конкурс бурятского костюма.



Победители и призёры награждаются денежными призами, говорится в положении о празднике.



Возрастное ограничение: 6+

