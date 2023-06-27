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В районе Улан-Удэ отпразднуют Сурхарбан

В районе Улан-Удэ отпразднуют Сурхарбан
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Праздник отметят в Железнодорожном районе

2 июля в Улан-Удэ пройдёт культурно-спортивный праздник «Сурхарбан – 2023 Железнодорожного района». Он состоится с 10:00 в парке имени С.Н. Орешкова.

Принять участие могут граждане РФ, постоянно проживающие в столице Бурятии. В спортивную программу праздника включены: борьба «Бухэ Барилдаан», стрельба из лука «Сурхарбан», гиревой спорт, шахматы «Шатар», игра в кости «Шагай наадан», конкурс бурятского костюма.

Победители и призёры награждаются денежными призами, говорится в положении о празднике.

Возрастное ограничение: 6+
Улан-Удэ спорт Сурхарбан праздники Железнодорожный район

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