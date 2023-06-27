Праздник отметят в Железнодорожном районе
2 июля в Улан-Удэ пройдёт культурно-спортивный праздник «Сурхарбан – 2023 Железнодорожного района». Он состоится с 10:00 в парке имени С.Н. Орешкова.
Принять участие могут граждане РФ, постоянно проживающие в столице Бурятии. В спортивную программу праздника включены: борьба «Бухэ Барилдаан», стрельба из лука «Сурхарбан», гиревой спорт, шахматы «Шатар», игра в кости «Шагай наадан», конкурс бурятского костюма.
Победители и призёры награждаются денежными призами, говорится в положении о празднике.
Возрастное ограничение: 6+
В районе Улан-Удэ отпразднуют Сурхарбан
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