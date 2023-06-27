Временные ограничения вводятся в связи с проведением областного Сурхарбана
В Иркутской области запрет на розничную продажу алкогольной продукции вводится в период проведения областного культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан-2023». Как сообщает служба потребительского рынка и лицензирования региона, в соответствии с постановлением местного правительства от 14 октября 2011 года № 313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории региона» определены даты, время и границы мест проведения праздника.
В ведомстве уточнили, что запрет касается розничной продажи алкоголя в местах проведения культурно-массовых, зрелищно-развлекательных, спортивных, физкультурно-оздоровительных и других массовых мероприятий во время их проведения, а также в радиусе 100 метров от места указанных мероприятий, представленных в постановлении мэра от 19 июня 2023 года № 130п/23 «Об определении дат, времени и границ проведения областного культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан-2023».
Как сообщает пресс-служба правительства области, запрет розничной продажи алкогольной продукции не распространяется на хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции при оказании ими услуг общественного питания.
Напомним, что в Иркутской области национальный культурно-спортивный праздник «Сур-Харбан» пройдёт в селе Баяндай Усть-Ордынского Бурятского округа 29, 30 июня и 1 июля.
Возрастное ограничение 0+
В Усть-Ордынском округе введут запрет на продажу алкоголя
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Столицу республики раскрасят «Новые краски старого города»
Турнир начнётся 6 июля
Временные ограничения вводятся в связи с проведением областного Сурхарбана
В этом году его объединят с кочующим фестивалем «Манящие миры»
Праздник отметят в Железнодорожном районе
Животные на солонце попали в объектив фотоловушки
«Золото» выиграли игроки из Энергетика
На нём разместят технику Восточного военного округа
28 яхт приняли участие в фестивале «Алые паруса Иркутска»
Старшее поколение соревновалась в компьютерном многоборье
В список победителей также вошли представители Забайкалья, Монголии и Иркутской области
Новый трамвай начнёт перевозить пассажиров уже этим летом
Недовольных ими в республике становится больше
В городе привели в порядок 94 километра грунтовых дорог
Победителем стала команда республиканского наркологического диспансера