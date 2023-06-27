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В Усть-Ордынском округе введут запрет на продажу алкоголя

В Усть-Ордынском округе введут запрет на продажу алкоголя
Общество,  Фото:pixabay.com
Временные ограничения вводятся в связи с проведением областного Сурхарбана

В Иркутской области запрет на розничную продажу алкогольной продукции вводится в период проведения областного культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан-2023». Как сообщает служба потребительского рынка и лицензирования региона, в соответствии с постановлением местного правительства от 14 октября 2011 года № 313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории региона» определены даты, время и границы мест проведения праздника.

В ведомстве уточнили, что запрет касается розничной продажи алкоголя в местах проведения культурно-массовых, зрелищно-развлекательных, спортивных, физкультурно-оздоровительных и других массовых мероприятий во время их проведения, а также в радиусе 100 метров от места указанных мероприятий, представленных в постановлении мэра от 19 июня 2023 года № 130п/23 «Об определении дат, времени и границ проведения областного культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан-2023».

Как сообщает пресс-служба правительства области, запрет розничной продажи алкогольной продукции не распространяется на хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции при оказании ими услуг общественного питания.

Напомним, что в Иркутской области национальный культурно-спортивный праздник «Сур-Харбан» пройдёт в селе Баяндай Усть-Ордынского Бурятского округа 29, 30 июня и 1 июля.

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Усть-Ордынский Бурятский округ Сурхарбан Праздники алкоголь запрет на продажу спиртных напитков

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