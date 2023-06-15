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В Иркутской области отказались от КВН на Сурхарбане из-за СВО

В Иркутской области отказались от КВН на Сурхарбане из-за СВО
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Национальный праздник пройдёт в селе Баяндай

В Иркутской области национальный культурно-спортивный праздник Сурхарбан пройдёт в селе Баяндай 29, 30 июня и 1 июля. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

– В программу Сурхарбана в этом году не вошёл КВН. Это связано с проведением специальной военной операции; развлекательные мероприятия оргкомитет исключил. Большинство наших земляков (участников СВО – ред,) с ранних лет занимались спортом, были участниками и чемпионами предыдущих Сур-Харбанов. И этот культурно-спортивный праздник мы посвящаем в том числе нашим бойцам, – заявил заместитель губернатора Иркутской области, руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев.

Спортивная программа праздника будет представлена 10 видами: бурятская национальная борьба, стрельба из национального лука, конные скачки, лёгкая атлетика, футбол, гиревой спорт, волейбол, бурятские шахматы шатар, шахматы, шашки. Посоревнуются порядка 800 человек.

В театрализованном открытии праздника, которое состоится 30 июня, примет участие 381 человек. Торжественное закрытие состоится 1 июля.

Отметим, в Бурятии Сурхарбан состоится в начале июля. Подробную программу организаторы пока не представляли.


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Сурхарбан

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