В Иркутской области отказались от КВН на Сурхарбане из-за СВО

Национальный праздник пройдёт в селе Баяндай
В Иркутской области национальный культурно-спортивный праздник Сурхарбан пройдёт в селе Баяндай 29, 30 июня и 1 июля. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.
– В программу Сурхарбана в этом году не вошёл КВН. Это связано с проведением специальной военной операции; развлекательные мероприятия оргкомитет исключил. Большинство наших земляков (участников СВО – ред,) с ранних лет занимались спортом, были участниками и чемпионами предыдущих Сур-Харбанов. И этот культурно-спортивный праздник мы посвящаем в том числе нашим бойцам, – заявил заместитель губернатора Иркутской области, руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев.
Спортивная программа праздника будет представлена 10 видами: бурятская национальная борьба, стрельба из национального лука, конные скачки, лёгкая атлетика, футбол, гиревой спорт, волейбол, бурятские шахматы шатар, шахматы, шашки. Посоревнуются порядка 800 человек.
В театрализованном открытии праздника, которое состоится 30 июня, примет участие 381 человек. Торжественное закрытие состоится 1 июля.
Отметим, в Бурятии Сурхарбан состоится в начале июля. Подробную программу организаторы пока не представляли.
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