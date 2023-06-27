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И.о. прокурора Бурятии провёл приём граждан в детской больнице

И.о. прокурора Бурятии провёл приём граждан в детской больнице
Общество,  Фото:прокуратура Бурятии
К Михаилу Филичеву обратились родители маленьких пациентов

Исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев и уполномоченный по правам ребёнка Наталья Ганькина провели личный приём граждан в детской республиканской клинической больнице.

На приём пришли родителей детей, проходящих в больнице лечение.

- В поступивших обращениях поставлены вопросы оказания медицинской помощи, прохождения детьми санаторно-курортного лечения, бесперебойного обеспечения коммунальными услугами и другие. Так, мать пятерых детей из Иволгинского района указала на невозможность подключения жилого дома к центральному водоснабжению из-за высокой для многодетной семьи стоимости данной услуги. На частое отключение электричества в летний период обратила внимание жительница Закаменска, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Михаил Филичев поставил все обращения на контроль, по ним будут организованы проверки.

Кроме того, исполняющий обязанности прокурора республики осмотрел открывшееся после ремонта реабилитационное отделение, где маленькие пациенты проходят восстановительное лечение.

Как сообщал «Байкал-Daily», Филичев возглавляет прокуратуру Бурятии с приставкой «и.о.» с осени 2022 года. До этого он трудился в Кемеровской области.
прокуратура

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