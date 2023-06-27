27 июня

26 июня

Популярное

Военный из Бурятии вновь отличился на СВО

Военный из Бурятии вновь отличился на СВО
Общество, 
Его рота уничтожила семь боевых машин и более полусотни националистов

В Минобороны РФ рассказали о подвиге ещё одного военного из Бурятии, который отличился в ходе специальной военной операции. Это командир мотострелковой роты, капитан Александр Булатов. Он выполнял задачу по отражению наступающих сил противника на одном из участков Южно-Донецкого направления.

- В ходе отражения атаки офицер грамотно организовал оборону вверенного ему рубежа, – подчеркнули в министерстве обороны. – Под огнём противника, он, проявляя хладнокровие и мужество, уверенно и профессионально командовал личным составом, тем самым вдохновляя военнослужащих на успешное выполнение боевой задачи. В ходе боя рота Булатова уничтожила семь боевых бронированных машин и более полусотни националистов. Понеся существенные потери, противник отступил. Позиции российских войск были удержаны.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов рассказывал, что Александра прямо на передовой наградили орденом Мужества. Тогда же руководитель региона уточнил, что Булатов – сотрудник правительственного гаража.

- Известный военный обозреватель Юрий Подоляка сравнил подвиг Александра и его сослуживцев с легендарным подвигом панфиловцев, – писал Цыденов в соцсетях 10 июня. – 17 человек из личного состава мотострелковой бригады награждены орденами и медалями за отражение атаки противника в бою под Новодонецким.
военнослужащие спецоперация на Украине

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Военный из Бурятии вновь отличился на СВО
Военный из Бурятии вновь отличился на СВО
Общество, 27.06.2023
Его рота уничтожила семь боевых машин и более полусотни националистов
В Бурятии устроили флешмоб на выпускном
В Бурятии устроили флешмоб на выпускном
Общество, 27.06.2023
Танец приурочили к 100-летию Селенгинского района
В Бурятии забили тревогу из-за «захвата» Гусиного озера
В Бурятии забили тревогу из-за «захвата» Гусиного озера
Общество, 27.06.2023
Местные жители заявили, что оно вдруг стало частным
В райцентре в Бурятии люди не могут попасть в «туалет Шрёдингера»
В райцентре в Бурятии люди не могут попасть в «туалет Шрёдингера»
Общество, 27.06.2023
Сельчане никак не поймут, работает ли кяхтинский сортир за три с лишним миллиона
В Бурятии сегодня местами ливни
В Бурятии сегодня местами ливни
Общество, 27.06.2023
В Улан-Удэ днём осадков не прогнозируют
В Бурятии эвенки отпраздновали «Больдёр-2023»
В Бурятии эвенки отпраздновали «Больдёр-2023»
Общество, 26.06.2023
На севере республики отметили национальный праздник
В Улан-Удэ «Большие звёзды светили малым»
В Улан-Удэ «Большие звёзды светили малым»
Общество, 26.06.2023
В столице республики провели футбольные соревнования
В Иркутске шаманы помолятся хранителю реки
В Иркутске шаманы помолятся хранителю реки
Общество, 26.06.2023
Он пройдёт на острове Комсомольский
В Бурятии прошли соревнования по ралли спринту
В Бурятии прошли соревнования по ралли спринту
Общество, 26.06.2023
Командный зачёт выиграли иркутяне
В районе Бурятии сказали, где собирать землянику
В районе Бурятии сказали, где собирать землянику
Общество, 26.06.2023
Также были названы места для сбора валежника
Пенсионеры Бурятии поучаствовали в IT-чемпионате
Пенсионеры Бурятии поучаствовали в IT-чемпионате
Общество, 26.06.2023
Победителями стали жители Улан-Удэ и Закаменского района
Иркутск озарили «Лучи Победы»
Иркутск озарили «Лучи Победы»
Общество, 26.06.2023
Акция была приурочена к 78-й годовщине первого послевоенного парада

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^