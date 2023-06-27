Военный из Бурятии вновь отличился на СВО



В Минобороны РФ рассказали о подвиге ещё одного военного из Бурятии, который отличился в ходе специальной военной операции. Это командир мотострелковой роты, капитан Александр Булатов. Он выполнял задачу по отражению наступающих сил противника на одном из участков Южно-Донецкого направления.



- В ходе отражения атаки офицер грамотно организовал оборону вверенного ему рубежа, – подчеркнули в министерстве обороны. – Под огнём противника, он, проявляя хладнокровие и мужество, уверенно и профессионально командовал личным составом, тем самым вдохновляя военнослужащих на успешное выполнение боевой задачи. В ходе боя рота Булатова уничтожила семь боевых бронированных машин и более полусотни националистов. Понеся существенные потери, противник отступил. Позиции российских войск были удержаны.



Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов рассказывал, что Александра прямо на передовой наградили орденом Мужества. Тогда же руководитель региона уточнил, что Булатов – сотрудник правительственного гаража.



- Известный военный обозреватель Юрий Подоляка сравнил подвиг Александра и его сослуживцев с легендарным подвигом панфиловцев, – писал Цыденов в соцсетях 10 июня. – 17 человек из личного состава мотострелковой бригады награждены орденами и медалями за отражение атаки противника в бою под Новодонецким.