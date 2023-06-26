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В Минобороны рассказали о подвиге военного из Бурятии

В Минобороны рассказали о подвиге военного из Бурятии
Общество, 
Он командир взвода тяжёлых огнемётных систем «Солнцепëк»

На специальной военной операции отличился ещё один военнослужащий из Бурятии – Михаил Яхомов, командир взвода тяжёлых огнемётных систем (ТОС) «Солнцепëк» группировки войск «Восток». Лейтенант выполнял боевую задачу по нанесению огневого поражения по наступающим силам противника в районе посёлка Новодонецкое.

- Проявляя мужество и профессионализм, под непрекращающимся огневым воздействием противника расчёт под командированием лейтенанта Яхомова уничтожил две боевые бронированные машины и несколько десятков националистов, – говорится в официальном канале министерства обороны России в Telegram.

Понеся потери в живой силе и технике, представители ВСУ (вооружённые силы Украины) отступили на исходные рубежи. Позиции российских войск были удержаны.

Глава республики Алексей Цыденов уточнил, что Михаил – из Заиграевского района. «Несмотря ни на что, наши ребята на передовой продолжают своё дело с честью!» – рассказал он в соцсетях. 
военнослужащие подвиг спецоперация на Украине

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