В Минобороны рассказали о подвиге военного из Бурятии

Он командир взвода тяжёлых огнемётных систем «Солнцепëк»



На специальной военной операции отличился ещё один военнослужащий из Бурятии – Михаил Яхомов, командир взвода тяжёлых огнемётных систем (ТОС) «Солнцепëк» группировки войск «Восток». Лейтенант выполнял боевую задачу по нанесению огневого поражения по наступающим силам противника в районе посёлка Новодонецкое.



- Проявляя мужество и профессионализм, под непрекращающимся огневым воздействием противника расчёт под командированием лейтенанта Яхомова уничтожил две боевые бронированные машины и несколько десятков националистов, – говорится в официальном канале министерства обороны России в Telegram.



Понеся потери в живой силе и технике, представители ВСУ (вооружённые силы Украины) отступили на исходные рубежи. Позиции российских войск были удержаны.





Глава республики Алексей Цыденов уточнил, что Михаил – из Заиграевского района. «Несмотря ни на что, наши ребята на передовой продолжают своё дело с честью!» – рассказал он в соцсетях.