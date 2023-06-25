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На берегу Щучки в Бурятии устроили «Байкальский Сабантуй»

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет красочный фоторепортаж Сергея Тарасенко с праздника

В субботу, 24 июня, в Селенгинском районе, на берегу озера Щучье, состоялся татарский культурно-спортивный праздник «Байкальский Сабантуй» (возрастное ограничение – 0+). Его организатором выступила региональная национально-культурная автономия татар Бурятии и власти муниципального образования при поддержке комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив правительства РБ.
 
Мероприятие планировалось провести в районе ещё в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести. По словам председателя автономии татар Сажиды Баталовой, в последнее время Сабантуй обрёл статус международного праздника, который отмечают во всей России и за рубежом. Он символизирует единение, мир, труд и добрососедство.
 
Раньше молодёжь на Сабантуе встречалась, влюблялась, сговаривалась о свадьбе. Девушки танцевали под задорную музыку с полотенцами, демонстрируя какие они красивые и гибкие и как прекрасно умеют вышивать. А батыры и джигиты испокон веков показывали свою силу, удаль и сноровку.
 
В преддверии праздника представители автономии татар РБ вместе с жителями села Селендума высадили рябиновую аллею в память о Героях Отечества. На одном дыхании прошёл праздничный концерт «Алтын буләк» («Золотой подарок») Бурятии и Татарстана от школы танца Татьяны Валиевой «Байкал-Идель», народного артиста Республики Татарстан Фердината Фатхи и лауреата республиканских конкурсов РТ Алмаза Нуруллина..

В программе также были конкурс «И туган тел, и матур тел» на лучшее выступление на татарском языке, мастер-классы по изготовлению древних родовых монеток «Тамга», кукол-кубышек и расписных сувениров, состязание по нарезке домашней лапши под рэп от татарских бабушек «Токмач-баттл», бег в мешках, с вёдрами на коромыслах и с яйцом в ложке.
 
На «татар-базаре» все желающие могли приобрести байкальский чак-чак с кедровыми орешками и облепихой, национальные кушанья – вак и зур бэлиш, кыстыбый с картошкой, казанский плов, восточные сладости и сувениры.

Кульминацией праздника стала национальная татарская борьба на поясах «Корэш». Как в древних преданиях, батыру – абсолютному чемпиону состязаний – организаторы вручили барана, которого надо было унести на вытянутых руках, ещё раз продемонстрировав раз свою силу и удаль.
Сабантуй праздник татары

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