На берегу Щучки в Бурятии устроили «Байкальский Сабантуй»

«Байкал-Daily» представляет красочный фоторепортаж Сергея Тарасенко с праздника







Мероприятие планировалось провести в районе ещё в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести. По словам председателя автономии татар Сажиды Баталовой, в последнее время Сабантуй обрёл статус международного праздника, который отмечают во всей России и за рубежом. Он символизирует единение, мир, труд и добрососедство.



Раньше молодёжь на Сабантуе встречалась, влюблялась, сговаривалась о свадьбе. Девушки танцевали под задорную музыку с полотенцами, демонстрируя какие они красивые и гибкие и как прекрасно умеют вышивать. А батыры и джигиты испокон веков показывали свою силу, удаль и сноровку.



В преддверии праздника представители автономии татар РБ вместе с жителями села Селендума высадили рябиновую аллею в память о Героях Отечества. На одном дыхании прошёл праздничный концерт «Алтын буләк» («Золотой подарок») Бурятии и Татарстана от школы танца Татьяны Валиевой «Байкал-Идель», народного артиста Республики Татарстан Фердината Фатхи и лауреата республиканских конкурсов РТ Алмаза Нуруллина..



В программе также были конкурс «И туган тел, и матур тел» на лучшее выступление на татарском языке, мастер-классы по изготовлению древних родовых монеток «Тамга», кукол-кубышек и расписных сувениров, состязание по нарезке домашней лапши под рэп от татарских бабушек «Токмач-баттл», бег в мешках, с вёдрами на коромыслах и с яйцом в ложке.



На «татар-базаре» все желающие могли приобрести байкальский чак-чак с кедровыми орешками и облепихой, национальные кушанья – вак и зур бэлиш, кыстыбый с картошкой, казанский плов, восточные сладости и сувениры.



Кульминацией праздника стала национальная татарская борьба на поясах «Корэш». Как в древних преданиях, батыру – абсолютному чемпиону состязаний – организаторы вручили барана, которого надо было унести на вытянутых руках, ещё раз продемонстрировав раз свою силу и удаль.



В субботу, 24 июня, в Селенгинском районе, на берегу озера Щучье, состоялся татарский культурно-спортивный праздник «Байкальский Сабантуй» (возрастное ограничение – 0+). Его организатором выступила региональная национально-культурная автономия татар Бурятии и власти муниципального образования при поддержке комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив правительства РБ.