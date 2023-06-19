Бурятия оказалась второй в стране по числу стихийных свалок









- Мы завершили инвентаризацию в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии, причём обследовали даже самые маленькие свалки. В итоге вышло 872: в Иркутской области – 305, в Бурятии – 491 и в Забайкальском крае – 76, – цитировало издание федерального министра.



По его словам, власти этих регионов предлагают внести 597 несанкционированных полигонов в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Это требуется, чтобы изыскать источники финансирования для их ликвидации – к примеру, включить в соответствующую федеральную программу.



- 208 свалок, которые есть в Забайкалье и Иркутске, небольшие, и регионы взяли на себя обязательство убрать их самостоятельно, – подчеркнул Александр Козлов.

Ранее сообщалось , что в Бурятии насчитали 491 незаконную свалку, а всего их в республике и двух соседних субъектах более 800. Об этом в конце мая заявил в большом интервью «Российской газете» («РГ») глава Минприроды России Александр Козлов.- Мы завершили инвентаризацию в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии, причём обследовали даже самые маленькие свалки. В итоге вышло 872: в Иркутской области – 305, в Бурятии – 491 и в Забайкальском крае – 76, – цитировало издание федерального министра.По его словам, власти этих регионов предлагают внести 597 несанкционированных полигонов в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Это требуется, чтобы изыскать источники финансирования для их ликвидации – к примеру, включить в соответствующую федеральную программу.- 208 свалок, которые есть в Забайкалье и Иркутске, небольшие, и регионы взяли на себя обязательство убрать их самостоятельно, – подчеркнул Александр Козлов.





В ушедшем 2022 году несанкционированных свалок в России стало меньше на 2600, или 17%. Это выяснили аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, изучив данные Росприроднадзора.Число стихийных полигонов с отходами сократилось впервые за четыре года. Заметнее всего – в Башкортостане (меньше на 921 объект), Челябинской области (-525), Пермском крае (-406), Самарской области (-294), Ханты-Мансийском автономном округе (-283), Нижегородской (-224), Свердловской (-201), Ленинградской (-164) и Волгоградской областях (-148), а также в Санкт-Петербурге (-148).Несмотря на активную расчистку территорий, Башкортостан остался лидером по абсолютному количеству таких мусорных точек. К концу 2022-го в регионе насчитывался 901 объект нелегального складирования ТКО. Далее идут Бурятия (849), Оренбургская (787) и Астраханская области (630), Коми (540), Челябинская область (513), Камчатка (406), Красноярский край (399), Томская область (396) и Хабаровский край (286).