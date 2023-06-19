19 июня

18 июня

Популярное

Бурятия оказалась второй в стране по числу стихийных свалок

Бурятия оказалась второй в стране по числу стихийных свалок
Общество, 
В республике насчитали 849 таких мусорных точек

В ушедшем 2022 году несанкционированных свалок в России стало меньше на 2600, или 17%. Это выяснили аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, изучив данные Росприроднадзора.

Число стихийных полигонов с отходами сократилось впервые за четыре года. Заметнее всего – в Башкортостане (меньше на 921 объект), Челябинской области (-525), Пермском крае (-406), Самарской области (-294), Ханты-Мансийском автономном округе (-283), Нижегородской (-224), Свердловской (-201), Ленинградской (-164) и Волгоградской областях (-148), а также в Санкт-Петербурге (-148).

Несмотря на активную расчистку территорий, Башкортостан остался лидером по абсолютному количеству таких мусорных точек. К концу 2022-го в регионе насчитывался 901 объект нелегального складирования ТКО. Далее идут Бурятия (849), Оренбургская (787) и Астраханская области (630), Коми (540), Челябинская область (513), Камчатка (406), Красноярский край (399), Томская область (396) и Хабаровский край (286).

Ранее сообщалось, что в Бурятии насчитали 491 незаконную свалку, а всего их в республике и двух соседних субъектах более 800. Об этом в конце мая заявил в большом интервью «Российской газете» («РГ») глава Минприроды России Александр Козлов.

- Мы завершили инвентаризацию в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии, причём обследовали даже самые маленькие свалки. В итоге вышло 872: в Иркутской области – 305, в Бурятии – 491 и в Забайкальском крае – 76, – цитировало издание федерального министра.

По его словам, власти этих регионов предлагают внести 597 несанкционированных полигонов в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Это требуется, чтобы изыскать источники финансирования для их ликвидации – к примеру, включить в соответствующую федеральную программу.

- 208 свалок, которые есть в Забайкалье и Иркутске, небольшие, и регионы взяли на себя обязательство убрать их самостоятельно, – подчеркнул Александр Козлов.

свалки мусор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Боксёры Бурятии победили на чемпионате ДФО
Боксёры Бурятии победили на чемпионате ДФО
Общество, 19.06.2023
«Золото» выиграли Баир Батлаев и Радна Цыбиков
На Байкале установили скульптуру прародителя прибайкальских бурят
На Байкале установили скульптуру прародителя прибайкальских бурят
Общество, 19.06.2023
Мраморный памятник изготовил Жигжит Баясхаланов
В Бурятии накажут родителей подростков, севших за руль
В Бурятии накажут родителей подростков, севших за руль
Общество, 19.06.2023
Им выписали штраф размеров в 35 с лишним тысяч

Бурятия оказалась второй в стране по числу стихийных свалок
Бурятия оказалась второй в стране по числу стихийных свалок
Общество, 19.06.2023
В республике насчитали 849 таких мусорных точек
В центре Улан-Удэ установят гигантский наличник
В центре Улан-Удэ установят гигантский наличник
Общество, 19.06.2023
Арт-объект украсит улицу Соборная
Бурдрам покажет премьеру спектакля по роману «Волна»
Бурдрам покажет премьеру спектакля по роману «Волна»
Общество, 19.06.2023
Спектакль основан на романе американского писателя
В Улан-Удэ запустили бесплатный аудиогид с историческими экскурсиями
В Улан-Удэ запустили бесплатный аудиогид с историческими экскурсиями
Общество, 19.06.2023
Сервис включает в себя шесть полноценных экскурсий
Путешественник из Нижнего Новгорода планирует пешком обойти Байкал
Путешественник из Нижнего Новгорода планирует пешком обойти Байкал
Общество, 19.06.2023
Влад Повеликин намерен справиться с задачей за три месяца
На портале госуслуг появится сервис для обманутых дольщиков
На портале госуслуг появится сервис для обманутых дольщиков
Общество, 19.06.2023
Подать заявление на выплату уже можно в конце июня
В Бурятии открылась конференция памяти экс-министра образования Сергея Намсараева
В Бурятии открылась конференция памяти экс-министра образования Сергея Намсараева
Общество, 19.06.2023
Среди гостей – представители Москвы, Санкт-Петербурга и Иркутской области, а также Республики Тыва, Забайкальского края и Монголии
Улан-Удэ атаковала горностаевая моль
Улан-Удэ атаковала горностаевая моль
Общество, 19.06.2023
Вредители вовсю пожирают яблони возле площади Советов
Лидер российских буддистов показал рисунок Даши Намдакова на салфетке
Лидер российских буддистов показал рисунок Даши Намдакова на салфетке
Общество, 19.06.2023
Всемирно известный скульптор сделал его, обедая в Иволгинском дацане 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^