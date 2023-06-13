В столице Бурятии стартует конкурс «Неформат»
17 июня в Улан-Удэ в рамках фестиваля «Город субкультур» пройдёт конкурс «НЕформат». Его проведут в парке имени Д.Ж. Жанаева.
Участвовать в конкурсе могут жители Улан-Удэ в возрасте старше 12 лет. Для участия необходимо подготовить образ (костюм, причёска, грим, аксессуары), относящийся к одной из существующих субкультур. Главное требование к образу – костюм должен отражать одну из современных субкультур (аниме, к-поп, рок и т.д.), а также быть тщательно продуман и проработан.
Критерии оценки конкурсного костюма:
- соответствие костюма теме конкурса;
- эстетичность;
- оригинальность;
- качество исполнения;
- проработанность деталей;
- творческий подход.
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – приём заявок по 16 июня на электронную почту: [email protected].
2 этап – 17 июня в парке с 19:00 до 21:00 состоится показ костюмов и награждение победителей.
Предусмотрено три призовых места и одно поощрительное. Победители получат ценные призы, сообщает дирекция по паркам.
Возрастное ограничение: 12+.
В Улан-Удэ покажут костюмы молодёжных субкультур
Общество, Фото:
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