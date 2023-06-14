И.о. прокурора Бурятии проверил колонию и нашёл нарушения

Исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев выехал в исправительную колонию общего режима, находящуюся в Гусиноозёрске. Он проверил состояние законности и условий содержания осуждённых.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии, в ходе проверки были выявлены нарушения законодательства о материально-бытовом, медико-санитарном обеспечении осуждённых, привлечении их к труду, пожарной безопасности, несоблюдение режимных требований.
- В целях устранения нарушений принят комплекс мер прокурорского реагирования. Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле, - уточнили в прокуратуре.
Кроме того, Михаил Филичев вместе с начальником УФСИН России по Бурятии Сергеем Кудрявцевым провёл личный приём осуждённых. Обратившиеся заявили о несогласии с приговорами судов, а также пожаловались на качество медпомощи.
Михаил Филичев поставил на контроль все поступившие обращения, организованы проверки.
Как сообщал «Байкал-Daily», Филичев возглавляет прокуратуру Бурятии с приставкой «и.о.» с осени 2022 года. До этого он трудился в Кемеровской области.