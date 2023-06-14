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В Улан-Удэ открыли мемориальную доску погибшему бойцу батальона «Байкал»

В Улан-Удэ открыли мемориальную доску погибшему бойцу батальона «Байкал»
Общество,  Фото:пресс-служба УФССП по РБ
Виктор Чернышов последние 15 лет работал в службе судебных приставов

В Улан-Удэ открыли мемориальную доску в память о Викторе Чернышове, который погиб в ходе проведения специальной военной операции. Памятную доску разместили на фасаде управления федеральной службы судебных приставов по Бурятии.

Виктор Александрович в 1992-1993 годах служил в органах внутренних дел, в 1994 году был зачислен на службу в органы налоговой полиции. С 2003-2007гг проходил службу в отделе специального назначения ФСКН России по Бурятии. В 2007 году пришёл в службу судебных приставов Бурятии, где 15 лет работал судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов в Заиграевском районном отделении судебных приставов.

- После начала специальной военной операции Виктор Александрович не мог остаться безучастным. Он дважды обращался с рапортом о переводе в зону проведения СВО. Виктор Александрович всегда был примером несения службы офицером. Мы всегда будем чтить его память, - сказал на открытии главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.

Виктор Чернышов отправился на СВО в должности командира отделения боевой машины мотострелковой роты. В сентябре 2022 года скончался в госпитале от ранения.

На открытие мемориальной доски приехали его родные и близкие, заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской, сотрудники администрации Заиграевского района, районного суда, военный комиссар Заиграевского района и бывшие коллеги.

- Сегодня мы вновь вспоминаем нашего боевого друга Виктора Чернышова, геройски погибшего при выполнении задач специальной военной операции. Виктор заключил контракт с нашим именным батальоном «Байкал». Память о наших боевых друзьях будет жить вечно. Мы должны помнить и Виктора Александровича, и всех тех, кто безвозвратно ушёл от нас, выполняя различные служебно-боевые задачи в зоне СВО. Я от всех членов правительства и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семье Виктора Александровича, всем родным и близким, - сказал Пётр Мордовской.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Виктор Александрович Чернышов посмертно награждён орденом Мужества.


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