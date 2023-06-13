13 июня

12 июня

Популярное

Затопленную дорогу в отдалённом районе Бурятии откроют через сутки

Затопленную дорогу в отдалённом районе Бурятии откроют через сутки
Общество,  Фото:ГКУ "Бурятрегионавтодор"
Региональную трассу в Оке размыла река

В Окинском районе Бурятии восстанавливают размытый участок региональной дороги «Монды – Орлик». Накануне там ограничили движение транспорта – из-за резкого  подъёма реки пострадало полотно на 90-ом километре трассы.

Сейчас на месте работает спецтехника – экскаватор, погрузчик и два самосвала. Там также дежурят специалисты ГКУ «Бурятрегионавтодор» и представители подрядной организации. Из Иркутска должны доставить две водопропускные трубы. Движение на трассе планируют возобновить через сутки – к обеду 14 июня.

- На этом участке есть аварийный мост, движение по которому приостановлено. Вышедшая из берегов река размыла объездную дорогу. Работы осложняет то, что уровень воды пока не спадает. Он достаточно высокий. Однако ведётся подсыпка и после доставки двух водопропускных труб начнётся их установка, – отметили в ГКУ «Бурятрегионавтодор».

Власти Окинского района выделили дорожникам автогрейдер. Пока жителей республики просят воздержаться от поездок в этом направлении. Там ввели режим повышенной готовности.

 

дороги транспорт река

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителей Бурятии возмутило закрытие центра реабилитации для детей в пригороде Улан-Удэ
Жителей Бурятии возмутило закрытие центра реабилитации для детей в пригороде Улан-Удэ
Общество, 13.06.2023
Большинство построек, где он располагался, оказались небезопасными 
В Улан-Удэ откроют бюст экс-министра образования Бурятии
В Улан-Удэ откроют бюст экс-министра образования Бурятии
Общество, 13.06.2023
Сергей Намсараев ушёл из жизни в 2019 году
«Пьяные, что ли, были?»: Улан-удэнцы жалуются в соцсетях на дорожную разметку
«Пьяные, что ли, были?»: Улан-удэнцы жалуются в соцсетях на дорожную разметку
Общество, 13.06.2023
Горожане заявили, что её никак не могут ровно нанести на асфальт
В Улан-Удэ провели митинг в честь 305-летия российской полиции
В Улан-Удэ провели митинг в честь 305-летия российской полиции
Общество, 13.06.2023
На митинге молодые полицейские дали присягу
В Бурятии нерпы оккупировали последние льдины на Байкале
В Бурятии нерпы оккупировали последние льдины на Байкале
Общество, 13.06.2023
Они вовсю нежатся под июньским солнышком
В Бурятии стартовала неделя отказа от алкоголя
В Бурятии стартовала неделя отказа от алкоголя
Общество, 13.06.2023
С 12 по 18 июня в Бурятии проходит неделя отказа от алкоголя. Врачи городской поликлиники №6 рассказали о вреде алкогольных коктейлей
В 11 районах Бурятии отремонтируют почтовые отделения
В 11 районах Бурятии отремонтируют почтовые отделения
Общество, 13.06.2023
Всего будет отремонтировано 21 почтовое отделение
В прибрежном районе Бурятии закроется паром
В прибрежном районе Бурятии закроется паром
Общество, 13.06.2023
Он не будет работать весь день
За неделю в Улан-Удэ устранили три десятка засоров
За неделю в Улан-Удэ устранили три десятка засоров
Общество, 13.06.2023
В городе промыли почти 1000 метров канализации
Путин вручил военнослужащему из Бурятии звезду Героя России
Путин вручил военнослужащему из Бурятии звезду Героя России
Общество, 13.06.2023
Президент России лично пообщался с Юрием Жулановым в госпитале
В Бурятии жители райцентра пожаловались на «слетающих» с дороги водителей
В Бурятии жители райцентра пожаловались на «слетающих» с дороги водителей
Общество, 13.06.2023
На одной из улиц Хоринска происходят одинаковые ДТП

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^