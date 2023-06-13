Затопленную дорогу в отдалённом районе Бурятии откроют через сутки

В Окинском районе Бурятии восстанавливают размытый участок региональной дороги «Монды – Орлик». Накануне там ограничили движение транспорта – из-за резкого подъёма реки пострадало полотно на 90-ом километре трассы.
Сейчас на месте работает спецтехника – экскаватор, погрузчик и два самосвала. Там также дежурят специалисты ГКУ «Бурятрегионавтодор» и представители подрядной организации. Из Иркутска должны доставить две водопропускные трубы. Движение на трассе планируют возобновить через сутки – к обеду 14 июня.
- На этом участке есть аварийный мост, движение по которому приостановлено. Вышедшая из берегов река размыла объездную дорогу. Работы осложняет то, что уровень воды пока не спадает. Он достаточно высокий. Однако ведётся подсыпка и после доставки двух водопропускных труб начнётся их установка, – отметили в ГКУ «Бурятрегионавтодор».
Власти Окинского района выделили дорожникам автогрейдер. Пока жителей республики просят воздержаться от поездок в этом направлении. Там ввели режим повышенной готовности.